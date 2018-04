Misiune îndeplinită pentru Viitorul în Copou

21:35:28 / 06 Aprilie 2018

fotbal adevarat

intradevar este o placere sa urmaresti acesti pusti care fac spectacol superb.hagi are perfecta dreptate. Ar trebui Federatia ,Guvernul,Parlamentul,Consiliul Judetean,Consiliul municipal,Patronii,Cetatenii de rand,Oamenii saraci,Boschetarii sa acorde cel putin 50 % din banii care dispun Academiei lui Hagi care poate redresa fotbalul nostru.BOC daca a fost premier si-a permis sa faca Super stadion ,Polivalenta ???????????!!!!!!!!!!!!!pe cand la Constanta Hagi nu are apa si echipa fanion joaca la Techirghiol.Rusine Dragnea,Prim ministru.Federatieei etc.................................