Misiune posibilă pentru HCM

Handbal Club Municipal Constanţa are şansa de a încheia acest an en-fanfare, cu o victorie de senzaţie în faţa principalei candidate la locul secund în Grupa D, în partida programată în această seară, de la ora 20.00, în Sala Sporturilor. Deşi SG Flensburg-Handewitt porneşte cu prima şansă în această partidă, HCM are puterea de a oferi propriilor suporteri şi Europei handbalistice o nouă victorie. „Suntem optimişti că putem câştiga această partidă, chiar dacă adversarul este unul foarte valoros. În Rusia am scăpat calificarea printre degete, iar acum trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a învinge. Dacă în Rusia am fi putut câştiga chiar şi cu numeroasele greşeli pe care le-am făcut, de data aceasta nu avem voie să mai cedăm mingile aşa uşor. Trebuie să fim concentraţi, să avem încredere că putem obţine un rezultat important. Flensburg este un adversar superior valoric celor din Sankt Petersburg, dar avem avantajul terenului propriu, iar acest lucru contează foarte mult. Cred că acest meci ne-ar putea fi mai la îndemână să îl câştigăm, decât cel din deplasare cu Bosna Sarajevo, pentru că atunci va fi un meci care pe care, iar faptul că bosniacii vor evolua acasă va fi în avantajul lor. Fiind ultima partidă din acest an, sperăm ca şi suporterii să vină în număr cât mai mare la sală. Avem nevoie de susţinerea lor, să ne încurajeze aşa cum au făcut-o la toate partidele decisive. O victorie ar face să luăm o opţiune foarte importantă în privinţa calificării în optimi, însă nu va însemna că vom fi deja calificaţi“, a declarat portarul Ionuţ Stănescu.

„Un adversar puternic, care vine însă după o înfrângere la Zagreb şi cu siguranţă are nevoie de un succes pentru a rămâne pe locul secund în grupă. Din păcate, am ratat în Rusia şansa de a fi calificaţi, iar acum vom sta şi la jocul rezultatelor. Printr-un joc bun şi un rezultat pe măsură trebuie să facem uitat meciul din Rusia. Va fi un meci în care forma în care vor fi portarii celor două echipe va conta mult. Popescu a avut evoluţii foarte bune în acest sezon, însă şi Flensburg are doi portari de mare valoare, Beutler şi Rasmussen. Din propria experienţă ştiu că dacă un portar reuşeşte să intre în meci cu două-trei intervenţii bune, atunci va face un meci mare, iar echipa va avea mai multă încredere. În plus, noi venim şi după o nouă schimbare de antrenor, iar acest lucru sper să aibă un impact pozitiv asupra jucătorilor. Faptul că vom evolua acasă sper să ne aducă şi rezultatul pe care ni-l dorim. Din păcate va lipsi Silviu Băiceanu, care are o problemă la genunchi şi oricât de mult ne-am fi dorit, nu ne vom putea baza pe el. În locul său va intra Mocanu“, a declarat antrenorul secund Alexandru Buligan. În meciul tur, desfăşurat pe 2 octombrie, Flensburg s-a impus pe teren propriu cu 29-22.

Celelalte două partide din Grupa D se vor disputa după următorul program - sâmbătă: Croaţia Zagreb - Bosna Sarajevo (ora 18.30); duminică: Ciudad Real - Sankt Petersburg (ora 20.00).

Clasament Grupa D

1. Ciudad Real 6 5 1 0 184-139 11

2. Flensburg 6 4 0 2 175-154 8

3. Croaţia Zagreb 6 3 2 1 184-165 8

4. St. Petersburg 6 2 0 4 162-183 4

5. HCM Constanţa 6 2 0 4 154-178 4

6. Bosna Sarajevo 6 0 1 5 140-180 1