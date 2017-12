Misiune reuşită pentru Mircea Diaconu

21:29:27 / 27 Martie 2014

Tot pt.Constanteni

"Mircea Diaconu şi-a depus mierucri seara dosarul de candidatură pentru Parlamentul European, deşi are interdicţie de a ocupa funcţii publice pe o perioadă de trei ani. În cazul în care candidatura i-ar fi acceptată, s-ar creea un precedent ce ar permite şi altor politicieni incompatibili să facă acelaşi lucru. În schimb, Ecaterina Andronescu (PSD) a preferat un procedeu mai rafinat, scăpând de incompatibilitate în urma unei ordonanţe de urgenţă la care era cosemnatară. De la Teatrul Nottara, Diaconu a venit miercuri seara la BEC cu o maşină Aro, aducând dosarele cu listele de susţinători, în număr de 125.000. Pentru depunerea candidaturii la europarlamentare sunt necesare minimum 100.000 de semnături. BEC se va pronunţa în termen de zece zile, iar decizia poate fi contestată la Tribunalul Bucureşti şi, ulterior, la Curtea de Apel Bucureşti. Chiar dacă Diaconu a strâns numărul de semnături necesar, candidatura sa este pusă sub semnul întrebării din punct de vedere juridic, potrivit unei informări trimise de Agenţia Naţională de Integritate (ANI), Biroului Electoral Central (BEC). Potrivit documentului trimis de ANI către BEC, Mircea Diaconu nu poate candida la alegerile europarlamentare din 25 mai pentru că a fost declarat incompatibil în 2012 şi are interdicţie la ocupare unor funcţii publice până în 2015. Argumentele ANI Astfel, potrivit unei decizii emise de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 2012, starea de incompatibilitate a lui Mircea Diaconu, constatată printr-un raport al ANI din 2011, “a fost menţinută definitiv şi irevocabil”, acesta aflându-se şi sub interdicţia prevăzută de lege de a ocupa o funcţie eligibilă timp de trei ani, adică până în 2015. Diaconu a fost considerat incompatibil întrucât a activat simultan ca senator şi director al Teatrului Nottara. În scrisoarea transmisă BEC, şeful ANI, Horia Georgescu, evidenţiază faptul că legiuitorul menţioneză următoarele: „dacă acea persoană a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioada de trei ani”. Mircea Diaconu afirmă că termenul din lege - “aceeaşi funcţie” - înseamnă că el nu mai poate fi senator, calitate în care a fost declarat incompatibil, dar poate fi europarlamentar. Însă, ANI susţine că prin funcţie eligibilă se înţelege orice funcţie aleasă, întrucât legislaţia nu face distincţie între funcţiile eligibile din cadrul Parlamentului României, Parlamentului European – sau alte categorii de autorităţi formate ca urmare a unui proces electiv. O interpretate contrară ar avea ca efect privarea legii de efecte juridice, generându-se premisele încălcării reglementărilor privind interdicţiile de a ocupa o funcţie şi, pe cale de consecinţă, cetăţenii cu drept de vot ar fi reprezentaţi de către o persoană care a eludat interesul public, prin exercitarea mandatului în stare de incompatibilitate. Cu alte cuvinte, dacă Mircea Diaconu ar putea candida, s-ar crea un precedent pentru toţi politicienii declaraţi incompatibili."