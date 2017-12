„Misiunea mea în SUA s-a îndeplinit”

Reporter: Ce puteţi spune despre turneul pe care îl efectuaţi în această perioadă?

A.G. Weinberger: În fiecare an întreprindem un turneu şi în fiecare an venim cu un nou concept, un nou „cîrlig” de marketing, pentru că - eu nu ascund acest fapt -, pentru noi este un business. Aşa cum constructorii de maşini fac studii şi în fiecare an ies cu un nou model de autoturism, aşa fac şi eu. În acest turneu vin cu piese noi, dar şi cu un instrument unic în România, lapsteel. Acesta este un instrument foarte vechi, are aproape o sută de ani şi se foloseşte foarte mult in bisericile negrilor. Lapsteel-ul este un instrument foarte ciudat, nu are nicio legătură cu chitara, are corzi, se „ciupeşte”, dar este altceva. În plus, venim în acest turneu cu spiritul nostru inovator, în căutarea celeilalte Românii, cea demnă şi cea mîndră.

Rep: Şi în acest turneu, continuaţi „Campania Recesiunii Mentale”. Ce aduceţi nou?

A.G: Cred că simplul fapt că avem ocazia să vorbim despre acest lucru, mai în glumă sau mai în serios şi să captăm atenţia celor care ne ascultă, atît cîţi sînt: 80, 100, 3000, 10.000, eu încerc să nu ratez nicio ocazie şi să vorbesc despre acest lucru. Noi am descoperit cealaltă Românie şi toţi cei care au venit la concertele noastre, practic, se implică şi ei în lupta noastră împotriva recesiunii mentale.

Rep: Pregătiţi şi un nou album?

A.G: Da, pe data de 15 mai vom înregistra primul nostru disc live. Vom susţine un concert live într-un club din capitală, special pentru înregistrarea acestui album. Sîntem tare încîntaţi de această idee, iar acum „rodăm” anumite cîntece care vor fi incluse pe acest disc. Acest concept, de a înregistra albume live, este rar în România, iar pentru noi este primul. Lumea ne cere, mă întreabă mereu dacă am piese înregistrate live, albume live. Acum s-au creat condiţiile optime pentru a ne putea permite să facem acest album.

Rep: Există diferenţe între o piesă înregistrată într-un concert live şi una în studio?

A.G: Da, există diferenţe. Atunci cînd interpretezi live eşti mult mai relaxat, mai ludic, în timp ce în studio nu-ţi permiţi acest lucru, pentru că te costă foarte mult. Un minut, o oră în studio în plus costă mult. Într-un studio, trebuie să fii puţin mai organizat, lucru care poate sustrage din tine acel spirit ludic. Pe scenă îţi permiţi mai multe lucruri, este cu totul altceva varianta live a unei melodii.

Rep: Vă gîndiţi să vă întoarceţi în Statele Unite ale Americii?

A.G. Sigur că da, dar nu voi mai sta acolo o perioadă aşa de lungă, pentru că misiunea mea s-a îndeplinit, sînt deja într-un circuit lucrativ, nu mai trebuie să îmi clădesc intrarea acolo. Voi scoate şi un disc nou în Statele Unite, însă mă despart nişte bani de acest lucru. Trebuie să-mi caut un investitor care să înţeleagă natura acestui business şi care vrea să „salveze” 110.000 de dolari, în loc să îi lase în bancă.

Rep: Cum regăsiţi publicul constănţean?

A.G: Extraordinar! Cald, curios, sincer…

Rep: Aveţi un mesaj pentru fanii de la malul mării?

A.G: Menţineţi-vă aceeaşi conştiinţă colectivă, acel cod civic din Constanţa, care este codul onoarei celor care, şi pe vremuri, şi-au bătut joc de sistem.