“Misiunea salvării de vieţi, înlocuită de competiţia comercială…”

Continuând seria nemulţumirilor şi indignărilor stârnite de proiectele de lege pe care ni le impun guvernanţii, şi noul proiect care va reforma sistemul sanitar stă la baza unor controverse şi declaraţii vehemente. Subsecretarul de stat Raed Arafat este cea mai recentă voce care încearcă să se facă auzită. Medicul are expertiză de o viaţă în sistemul de urgenţă, de aceea îşi va spune punctul de vedere legat de acest proiect politicienilor, parlamentarilor şi îl va trimite şi preşedintelui Băsescu, pentru ca toată lumea să aibă acces la punctul de vedere al comisiei de specialitate din MS. \"Noi acum suntem în perioada de dezbatere. Eu vorbesc de domeniul meu de expertiză de o viaţă. Trebuie să fie publice concluziile noastre. Dacă în final, la politic, se decide că doctorul Arafat nu are dreptate, că vrem să mergem cum au zis cei care au scris legea, este normal să se retragă cel care nu crede în această idee. Să vină cineva să facă toate actele normative secundare ca să ţină sistemul nou sub control şi să nu strice ceea ce merge bine acum. Orice se strică nu se mai repară. Urgenţa este sistemul angajat zilnic în război. Sunt mii de intervenţii pe zi. Când te joci cu sistemul acesta de urgenţe majore trebuie să fii foarte sigur cum te joci cu el\", a declarat, ieri, Raed Arafat.

COMPETIŢIE PE BANI PUBLICI CU PRIVAŢII El a precizat că sistemul de urgenţă include foarte multe instituţii şi s-ar putea ca unele să nu vrea să intre în competiţie pe bani publici cu privaţii. \"Cine merge la competiţie pentru SMURD, de exemplu, pompierii, UPU-urile. Costul medical al SMURD este 1,52% din costul UPU, care este stabil, 85 de milioane de euro pe an. Cu partea medicală a SMURD costul unui pacient în UPU este de 22 de euro. În UPU au ajuns 3.800.000 de cazuri pe an. UPU în România însemană patru euro pe cap de locuitor, faţă de 40 în Marea Britanie, care are UPU de 40 de ani din fonduri de la bugetul de stat\", a mai spus subsecretarul de stat. Raed Arafat a subliniat că sistemul actual este bine reglementat pe o anumită viziune, o anumită direcţie, iar punctul de vedere al FMI este foarte clar şi arată că sistemul de urgenţă din România funcţionează, este considerat exemplu de bună practică pentru întreaga regiune şi sugerează ca el să nu fie reformat cel puţin până ce nu este văzut impactul reformei şi asupra altor sectoare. \"Punctul de vedere al Băncii Mondiale şi al Comisiei Europene susţine acelaşi lucru\", a adăugat subsecretarul de stat. \"Nu cred că eu puteam să-i conving să spună alt punct de vedere decât ce cred ei. Consider că trebuie să ajungem la înţelepciunea de a spune “da, este nevoie de reforma radicală”, nimeni nu poate anula acest lucru, dar sistemul de urgenţă trebuie să-l sprijinim să se dezvolte mai departe. În loc să-l dezvoltăm mai departe, noi creăm total alte concepte\", a continuat Raed Arafat.

FIRMELE SE VOR LUPTA ÎNTRE ELE ŞI VOR ELIMINA SISTEMUL PUBLIC Subsecretarul de stat a precizat că trebuie să se vorbească despre reglementare clară în ce priveşte urgenţele majore, pentru că acolo finanţarea publică \"este exact la limita a cât ne trebuie, finanţarea publică nu va creşte în acest sens\". \"Ambulanţa privată poate face urgenţe majore pe bani privaţi, nimeni nu îi opreşte. Sunt alte state din Europa de Vest cu monopol de stat pe urgenţele majore şi care nu lasă comercialul să intre pe acest sector. Legea nouă nu mai face diferenţa dintre public şi privat, ci vorbeşte doar ambulanţe omologate şi unităţi de primiri urgenţă omologate. Adică intrăm şi în UPU. Ni se va cere să găsim modalităţi transparente din punct de vedere comercial de distribuire a fondurilor. Adică, concurenţă pe principii comerciale pentru fonduri publice\", a adăugat Raed Arafat. \"Vor fi entităţi în acest sistem care vor dori să câştige cât mai mulţi bani şi să aibă o piaţă cât mai largă. Nu se pune problema ca existând ISU, serviciul public de ambulanţă, fiecare cu rolul lui, unul să-l elimine pe altul pentru mai mulţi bani. Prin noua lege însă, aşa va fi . Firmele se vor lupta între ele, dar şi să elimine sistemul public, ca să controleze piaţa mai bine. Devenim mai vulnerabili\", a arătat Arafat.

De asemenea, el a spus că acum, la un un cutremur, la un dezastru pot fi concentrate echipaje în câteva ore, cum pot face doar câteva ţări. \"Suntem lăudaţi pentru acest lucru. Într-un sistem concurenţial nu mai poţi avea sistem standardizat. Acum, ambulanţa din Bucureşti are aceleaşi echipamente cu Galaţi, Arad, Timişoara, un avantaj major. În viitor, fiecare va avea ceea ce îşi doreşte, va pune ce vrea, concepţia medicului lui, plus interesul lui. Dacă firma privată are contract pentru o zonă, nu va avea resurse să intervină în altă zonă, nu o interesează. Dacă la calamitate ceri ambulanţei private 50% din maşini, ea nu poate da pentru că are contract şi nu poate lăsa descoperit pe cel cu care are contract, în schimb ambulanţa publică şi SMURD se completează, se ajută reciproc\", a adăugat medicul Raed Arafat.

ÎN 2009 S-AU LUAT AMBULANŢE DE 3,5 LEI PE CAP DE LOCUITOR Subsecretarul de stat a subliniat că privatul nu cheltuieşte în plus ca să fie pregătit cândva pentru dezastre, pentru că nu este comercial, în schimb sistemul actual integrat este pregătit să intervină rapid în situaţii neprevăzute, să acţioneze la calamităţi în timp foarte scurt. \"Apoi, nicio firmă privată nu are ambulanţe similare una cu cealaltă. La sector public, SMURD, ambulanţele din toată ţara sunt la fel. Nu este rău, pentru că nici armata nu merge la război cu zece feluri de avioane. Şi pompierii când merg la incendii, nu merg cu zece feluri de maşini. Aici vorbim de interoperativitate, complementaritate, sistemul să fie integrat\", a mai susţinut Arafat. El a precizat că în 2007 investiţia mare în ambulanţe a fost de 15 lei pe cap de locuitor, pentru că nu mai fuseseră luate maşini de şapte ani. În 2009 s-au luat ambulanţe de 3,5 lei pe cap de locuitor, iar în 2011 de trei lei pe cap de locuitor. \"Nu cred că se va supăra vreun locuitor pentru această sumă. Nu văd justificarea reală să mut sistemul public în privat, unde nu mai pot face niciun control calitativ\", a declarat Raed Arafat.