Misiuni de menţinere a păcii în Congo şi Haiti

Cu ocazia Zilei Internaţionale ONU, sărbătorită în fiecare an pe 29 mai, reprezentanţii Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au anunţat că, în prezent, sub egida ONU, sunt dislocaţi 38 poliţişti români în misiuni din Congo şi Haiti şi un ofiţer la Baza Logistică ONU din Brindisi, Italia. MAI marchează, în acest an, 15 ani de participare cu personal propriu, poliţişti şi jandarmi, la misiuni şi operaţiuni în afara teritoriului naţional în sprijinul păcii şi al securităţii, respectiv pentru gestionarea situaţiilor de criză şi pentru stabilizarea şi reconstrucţia zonelor post-conflict. De-a lungul celor 15 ani de participare la misiuni internaţionale a instituţiei internelor, peste 400 de poliţişti şi 800 de jandarmi români şi-au adus contribuţia la apărarea păcii în lume şi la menţinerea stabilităţii şi securităţii în zone de conflict sau în situaţii de criză. La sfârşitul lui 2012, România se situa pe locul 69 între statele contributoare cu personal la misiunile ONU.(F.C.)