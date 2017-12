Mister în cazul unui Audi confiscat de vameşii croaţi

12 ore de coşmar! Atât a stat un tânăr de 27 de ani, din Constanţa, în celula unei secţii de poliţie din Croaţia, după ce vameşii acelui stat i-au spus că maşina pe care o conducea figura ca furată din Franţa. Fără dreptul de a-şi suna avocatul, într-o ţară străină, trimis în spatele gratiilor fără prea multe explicaţii, Mihai Mititelu a aşteptat timp de 12 ore să fie pus în libertate. Totul s-a întâmplat la câteva luni după ce a achiziţionat un autoturism marca Audi A6 de la o firmă din Craiova. “Am înmatriculat autoturismul la Constanţa, fără să întâmpin vreo problemă la Registrul Auto Român (RAR) Constanţa sau la Serviciul de Înmatriculări, iar apoi am plecat într-o călătorie în Europa, însoţit de prietena mea şi de un amic. Totul a decurs normal, până în momentul în care am ajuns la vamă în Croaţia. Le-am dat funcţionarilor croaţi talonul maşinii, iar ei au efectuat nişte verificări. Când s-au întors, mi-au cerut să trag maşina pe dreapta. Apoi mi-au cerut cheile autoturismului şi mi-au spus că maşina figurează ca furată din 2007, din Franţa. Nu mi-a venit să cred când am auzit. Audi-ul trecuse deja de două ori prin filtrul RAR Craiova şi o dată prin cel al RAR Constanţa şi nimeni nu a descoperit în baza de date că ar figura ca furat. Nu am avut de ales, am coborât din maşină. Ei au dus autoturismul într-o parcare şi l-au lăsat acolo”, îşi aminteşte Mihai Mititelu.

NU I-AU DAT NICI APĂ După un timp, tânărul a fost chemat în biroul vameşilor care i-au pus mai multe întrebări despre maşină. “De unde am cumpărat-o, cât am plătit pentru ea, când am înmatriculat-o… Le-am răspuns, nu a fost nicio problemă. Vorbeam cu ei în engleză, dar ei nu prea stăpâneau limba. La un moment dat, când s-a făcut schimbul de tură, am fost urcat într-o maşină de-a lor şi dus într-o localitate aflată la cinci kilometri de graniţă, unde m-au băgat într-o celulă a secţiei de poliţie”, povesteşte tânărul. Acesta spune că a fost supus unui tratament extrem de dur. “Îmi amintesc că le-am cerut un pahar cu apă şi nu au vrut să-mi dea. Îmi luaseră telefoanele mobile, aşa că i-am rugat să mă lase să dau un telefon, să caut un avocat. Mi-au spus că nu se poate şi au refuzat să-mi explice de ce. Norocul meu a fost că deja vorbisem cu fratele meu şi îl anunţasem să ia legătura cu Ambasada României din Croaţia”, povesteşte Mihai Mititelu. După aproape 12 ore, în secţia de poliţie în care românul a fost reţinut a fost primit un fax din partea Ambasadei României. “Practic, cei de la Ambasadă au întrebat de ce sunt reţinut de poliţişti şi care este situaţia mea, care sunt acuzaţiile care mi se aduc. După aproape o oră de la primirea faxului, m-au scos din celulă, mi-au înapoiat paşaportul şi telefoanele şi m-au dus înapoi la graniţă, acolo unde fusesem oprit”, spune Mihai Mititelu. Acolo, vameşii croaţi i-au explicat că maşina sa a fost indisponibilizată. “ Mi-au dat un document în care se arăta că maşina a fost confiscată, iar apoi m-au dus la gară”. Mihai Mititelu, prietena şi amicul său au plecat către casă cu trenul. După o escală la Budapesta, aceştia au ajuns în ţară.

FĂRĂ MENŢIUNI ÎN BAZELE DE DATE Tânărul şi-a angajat un avocat şi spune că îşi caută acum dreptatea: „Ulterior, după ce am ajuns în ţară, am mai primit un document, de data asta prin Ambasada României, în care eram anunţat de autorităţile croate că maşina mea a fost restituită proprietarului de drept, care locuieşte în Franţa. Acum încerc să înţeleg cum este posibil ca acel autoturism să figureze în baza de date a croaţilor ca fiind furat, iar în evidenţele RAR-ului şi Serviciului de Înmatriculări să nu apară cu această menţiune”, a declarat Mihai Mititelu. „Atât RAR-ul cât şi Serviciul de Înmatriculări şi-au dat practic acceptul ca un autoturism furat să circule pe şoselele din România. Eu am fost tratat timp de 12 ore ca un infractor şi am pierdut banii pe care i-am plătit pentru acea maşină”, a mai spus tânărul. „Maşina respectivă a fost verificată atât de funcţionarii de la Registrul Auto Român Constanţa cât şi de angajaţii Serviciului de Înmatriculări Constanţa. Dacă maşina ar fi figurat ca furată în bazele noastre de date, cu siguranţă procedurile de înmatriculare ar fi fost stopate. Iar sistemul prin care se verifică este unul extrem de performant. Nici în baza de date a Interpol-ului, la care noi avem acces, nu apare nici la ora actuală nicio menţiune cum că autoturismul respectiv ar fi furat. Oricum, singura autoritate care centralizează date referitoare la maşini ce figurează ca furate din ţară sau din străinătate este Inspectoratul General al Poliţiei Române. Acolo ar trebui să se adreseze această persoană”, a declarat cms. şef Romeo Tecău, şeful Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Constanţa.