Misterul apei de pe Saturn, desluşit

Vaporii de apă descoperiţi în atmosfera înaltă a planetei Saturn provin din gheizerele de pe Enceladus, unul dintre sateliţii ei, a anunţat, marţi, Agenţia Spaţială Europeană (ESA), pe baza unor date furnizate de satelitul Herschel. Identificarea sursei de provenienţă a vaporilor de apă din atmosfera înaltă a planetei Saturn rezolvă un mister vechi de 14 ani.

Enceladus, un mic satelit acoperit cu gheaţă, cu un diametru de circa 500 de kilometri, elimină în spaţiu aproximativ 250 de metri cubi de vapori de apă, graţie gheizerelor sale situate în apropiere de polul sud, într-o regiune pe care astronomii au denumit-o ”dungi de tigru”, din cauza numeroaselor semne vizibile la suprafaţa satelitului. Aceşti vapori de apă se acumulează într-un uriaş nor în formă de inel în jurul satelitului Enceladus, ce orbitează în jurul lui Saturn, la circa 238.000 de kilometri, o distanţă ce corespunde unei lungimi de patru ori mai mari decât raza planetei Saturn. Acest nor de vapori de apă are o grosime de circa 50.000 de kilometri. În ciuda mărimii sale impresionante, nu a fost detectat până de curând, pentru că vaporii de apă sunt transparenţi în spectrul luminos vizibil, însă nu şi în spectrul razelor cu lungimi de undă în infraroşu, pe care satelitul Herschel poate să le capteze.

Prezenţa apei în atmosfera înaltă a lui Saturn a fost raportată pentru prima dată în 1997, în urma observaţiilor efectuate de telescopul spaţial ISO (Infrared Space Observatory) lansat de ESA, însă specialiştii nu cunoşteau sursa de provenienţă a ei. Doar 3-5% din apa eliminată în spaţiu de Enceladus ajunge pe Saturn, potrivit modelelor de simulare digitală realizate pe baza celor mai recente date transmise de satelitul Herschel. Acest procent mic este totuşi suficient pentru a explica prezenţa apei în atmosfera înaltă a planetei. Enceladus este astfel singurul satelit din sistemul nostru solar cunoscut pentru faptul că influenţează compoziţia chimică a planetei sale.