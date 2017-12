Misterul dispariției atmosferei lui Marte, cu un pas mai aproape de rezolvare

10:21:10 / 08 Octombrie 2015

@URBAN

Deci daca exista apa, exista si diferite forme de viata, nu neaparat umane. Este posibil ca la inceput sa fi existat foarte multa gheata datorita temperaturilor foarte scazute de pe planete si apoi, odata cu incalzirea planetelor si a efectelor solare, aceasta sa se fi topit si astfel sa fi aparut multa apa si viata datorita conditiilor climaterice favorabile vietii, eu vreau sa spun ca o mare curiozitate este faptul ca toate fiintele au cap, urechi, ochi, gura, nas(cioc), picioare, maini sau aripi, respira si se inmultesc aproape la fel, am spus aproape, sexual sau prin ou, larve, etc. Cum va explicati acest lucru interesant al similitudinii formelor de viata si de inmultire a speciilor pe Terra ? O simpla intamplare sau e altceva ? De ce seamana omul cu maimuta ? De ce sunt oameni albi, mulatrii negri, galbeni ? Cum va explicati ca in centrul Terrei exista lava vulcanica care uneori iese la suprafata Terrei, ce este in miezul Terrei, multa lava, multa materie fierbinte ?