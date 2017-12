Misterul extratereştrilor de la Roswell, elucidat!

Răufăcătorii perfecţi. De-a lungul timpului, iubitorii de ştiinţifico-fantastic au susţinut că în statul american New Mexico s-a prăbuşit o navă spaţială extraterestră. Incidentul, cunoscut sub numele de ”Roswell UFO Incident”, a avut loc în anul 1947 şi face parte dintre cele mai controversate teorii ale conspiraţiei. Guvernul american a muşamalizat cazul şi a împiedicat acţiunile de recuperare a corpurilor extraterestre. În prezent, o nouă carte aduce explicaţii referitoare la acest eveniment, implicând doi răufăcători ai secolului XX: dictatorul sovietic Stalin şi doctorul nazist Joseph Mengele.

În timpul unei furtuni din iulie 1947, un obiect neidentificat a căzut în apropierea unei ferme din Roswell. Armata a declarat că ”un disc zburător” a căzut la pământ. Câteva ore mai târziu, după ce au apărut oficialii guvernamentali, s-a făcut publică declaraţia că obiectul care s-a prăbuşit este un balon meteorologic. Incidentul a fost neluat în seamă până când, în anul 1970, au început să apară cărţi şi alte documente ce făceau referire la existenţa unor forme de viaţă extraterestră. ”Area 51”, cartea scrisă de Annie Jacobsen, se bazează pe interviurile efectuate de aceasta cu cercetători şi ingineri care au lucrat în Area 51, baza secretă de testare din deşertul Nevada. Conform cărţii, se respinge ideea unei invazii extraterestre şi aduce în prim-plan teoria conform căreia Stalin a fost inspirat de adaptarea radio a nuvelei ”War of the Worlds / Războiul lumilor” făcută de Orson Wells, care a provocat isterie în întreaga Americă, după difuzarea din 1938.

Complotul a început după ce Uniunea Sovietică a confiscat din Germania un avion de tip aripă zburătoare (Horten Ho 229). După ce a făcut experimente pe prizonierii de la Auschwitz, în urma războiului, doctorul Joseph Mengele a fugit în America de Sud. Acolo se presupune că a pus bazele unei echipe de ”aviatori cu deformări groteşti, de mărimea unor copii”, în schimbul unui laborator oferit de sovietici în care acesta putea practica experimente în domeniul eugeniei. Cartea mai precizează că avionul care s-a prăbuşit în 1947 era plin cu copii ce aveau înfăţişarea unor extratereştri, cu vârste între 12 şi 13 ani. Stalin voia ca aceştia să aterizeze în America, pentru a cauza o isterie similară cu cea produsă în 1938 de adaptarea radiofonică. Avionul a fost pilotat de la distanţă, de un altul şi s-a prăbuşit pe teritoriul statului New Mexico iar americanii au muşamalizat incidentul. Sursa lui Annie Jacobsen, un inginer pensionar care a lucrat la compania EG&G, societate ce se ocupa de cele mai sensibile proiecte ale Guvernului american, a declarat că a fost implicat în proiectul Area 51 din 1978. Documente declasificate arată că agenţii G2, serviciul de informaţii al armatei americane, i-au căutat în toată Europa pe fraţii Walter şi Reimar Horten, inginerii care au proiectat naveta care s-a prăbuşit în New Mexico. Documentele se încheie în punctul în care aceştia au fost găsiţi şi au recunoscut contactele cu autorităţile sovietice. Un purtător de cuvânt al Forţelor Aeriene Americane a declarat că ”nu am citit încă această carte, aşa ca nu putem comenta pe seama ei”.

Fotografii desecretizate. La nivel oficial, mai multe informaţii şi fotografii desecretizate oferă altă imagine asupra celui mai mare secret din lume. Fotografiile prezintă în special resturile avionului de spionaj A-12, prăbuşit în ianuarie 1963. Americanii au muşamalizat atunci incidentul, pentru că nu voiau să se afle, în plin Război Rece, ce progrese au făcut atât în tehnologia invizibilităţii, cât şi în cea supersonică. Nedetectabil pe radarele din acea vreme, A-12 putea zbura cu o viteză de 3.540 de kilometri pe oră, fiind capabil să traverseze SUA continentală în doar 70 de minute. De asemenea, camerele video de la bordul avionului puteau distinge, de la o înălţime de 27.500 de metri, obiecte nu mai mari de 0,4 metri. Acum, la aproape 50 de ani de la eveniment, documentul arată cum un zbor de rutină s-ar fi putut transforma într-o tragedie, dacă pilotul CIA nu s-ar fi paraşutat la timp.