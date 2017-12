Misterul Finanțelor Publice

România nu deține o bază de date coerentă a agenților economici care activează în țară, reprezentanții Guvernului fiind complet rupți de realitatea economică, a spus joi președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), constănțeanul Mihai Daraban - „În România se obțin foarte greu informații și, dacă le iei, nu sunt în concordanță unele cu altele. Azi, la Registrul Comerțului figurează ca fiind activi 799.900 de agenți economici. Dacă ne uităm la statisticile Ministerului Finanțelor Publice (MFP), vedem că sunt 654.067 de societăți care au depus bilanțul fiscal. An de an, vorbim de 140.000 de firme, plus/minus 5.000, care nu sunt evidențiate nicăieri“. Din punctul său de vedere, Direcția Generală a Vămilor (DGV) ar putea oferi o imagine clară a exporturilor românești, dar instituția nu realizează niciun studiu „pe baza căruia autoritățile să aibă suficientă muniție să promoveze mediul de afaceri în străinătate și invers, investițiile străine în România“ - „Vorbim foarte mult de mărcile importate în România. Dar am avea nevoie la Vamă să vedem o statistică pe branduri, să vedem care este cel mai importat aici, ca noi să mergem să îi facem o ofertă pe care să nu o poată refuza, astfel încât acea marcă să fie PRODUSĂ în România“. Daraban a prezentat și statistica referitoare la companiile exportatoare din România, din care reiese că mai mult de 21.000, din totalul de 22.146, „se bat“ pe... 18% din exporturile românești. Primii 100 de exportatori, dintre care doar trei sunt români, generează aproape 50% din totalul exporturilor, iar primii 1.000, dintre care 230 au capital autohton, generează 82% din segment.