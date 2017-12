Misterul insulei-fantomă, dezlegat

Un cercetător neo-zeelandez a anunţat că a descifrat enigma insulei-fantomă, o insulă din Pacificul de Sud inclusă în marile atlase ale lumii, dar care nu a putut fi găsită la locul indicat, estimând că eroarea îşi are originea în însemnările furnizate de echipajul unei baleniere, în anul 1876. Această insulă este vizibilă pe atlasul digital Google Earth, sub numele de Sandy Island, în Marea Coralilor, la jumătatea distanţei dintre Australia şi teritoriul francez Noua Caledonie. Renumitul ”Times Atlas of the World”, unul dintre documentele de referinţă, o identifică sub numele de Sable Island. Hărţile maritime folosite de Southern Surveyor, o navă de cercetări ştiinţifice, semnalează şi ele această insulă. Însă membrii unei expediţii australiene, plecaţi în căutarea acestei insule în toamna acestui an, nu au reuşit să o găsească. Shaun Higgins, un cercetător de la muzeul din Auckland, intrigat de povestea insulei, a decis să analizeze mai multe documente de arhivă. Insula a fost semnalată de echipajul balenierei Velocity, a declarat Shaun Higgins, precizând că echipajul acelei ambarcaţiuni a raportat o serie de stânci mari şi câteva insule de nisip. ”Presupun că ei au repertorizat un risc, în epocă. Poate că au repertorizat un recif pe cale să se nască sau poate că au crezut că au văzut un recif. Sau poate că s-au înşelat în privinţa coordonatelor acelui loc. Există multe posibilităţi”, a adăugat acesta. ”Ce avem noi aici este, de fapt, un punct de pe hartă, notat în epocă şi care a fost de atunci copiat şi recopiat”, a precizat cercetătorul neo-zeelandez.

Cazul insulei-fantomă a generat numeroase dezbateri pe internet. Pe site-ul www.abovetopsecret.com, un utilizator afirmă că, potrivit serviciilor hidrografice franceze, acel punct de pe hartă ar fi trebuit şters încă din anul 1979.