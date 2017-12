Misterul Marii Pete Roşii de pe Jupiter, aproape de a fi dezlegat

Misterul Marii Pete Roşii, uriaşa furtună din atmosfera lui Jupiter care continuă de secole, este aproape de a fi dezlegat, iar cheia acestui mister ar putea oferi mai multe informaţii şi despre vortexurile care se formează în oceanele Pământului, dar şi despre dinamica norilor de gaze şi materie cosmică în care se formează noi stele şi planete.

Marea Pată Roşie este trăsătura cea mai uşor de identificat de la suprafaţa lui Jupiter, o furtună care se întinde pe aproximativ 20.000 de kilometri şi are o lăţime de 12.000 de kilometri, adică de aproape trei ori mai mare decât Pământul. În zonele de la marginea acestei furtuni, vântul atinge viteze de peste 680 de kilometri pe oră. Această furtună gigantică a fost consemnată pentru prima dată oficial într-un document astronomic din 1831 şi este probabil că a fost observată încă din 1665. Furtunile de orice fel, inclusiv Marea Pată Roşie, ar trebui să dispară, conform teoriei, sub incidenţa mai multor factori. Spre exemplu, undele şi turbulenţele din interiorul furtunii şi din jurul său contribuie treptat la scăderea energiei vânturilor care formează respectivele furtuni. De asemenea, furtunile pierd energie şi prin emisii de căldură. Mai mult decât atât, Marea Pată Roşie se află între două puternice curente paralele din atmosfera lui Jupiter, care se deplasează în direcţii opuse şi care, teoretic, ar fi trebuit să-i încetinească viteza de rotaţie. Unii oameni de ştiinţă susţin că astfel de vortexuri, aşa cum este Marea Pată Roşie, câştigă energie din absorbţia unor vortexuri mai mici. Totuşi, acest proces nu are cum să se repete de suficient de multe ori pentru a-i putea explica longevitatea.

Marea Pată Roşie nu este singurul vortex misterios. De fapt, vortexurile în general, inclusiv cele formate în oceanele şi atmosfera terestră, durează perioade mai mari de timp decât pot explica teoriile actuale. Pentru a rezolva misterul perenităţii Marii Pete Roşii, s-a dezvoltat un nou model computerizat 3D de înaltă rezoluţie privind evoluţia marilor vortexuri. Modelele privind evoluţia vortexurilor se concentrează în special asupra curenţilor din plan orizontal, curenţi care sunt cei mai încărcaţi energetic. Vortexurile cuprind şi curenţi verticali, însă aceştia au un nivel energetic mult mai scăzut. Astfel, în trecut, majoritatea cercetătorilor fie au ignorat curenţii verticali, considerând că sunt prea puţin sau chiar deloc importanţi, fie au apelat la nişte ecuaţii mai simple, pentru că întreaga manifestare a unui astfel de vortex este foarte dificil de cuantificat în cadrul unui model matematic. Aceşti curenţi verticali pot însă oferi răspunsul căutat cu privire la longevitatea Mari Pete Roşii: atunci când furtuna pierde din energie, curenţii verticali mută mase de gaze fierbinţi şi reci înspre şi dinspre furtună, restaurând o parte din energia vortexului. Modelul matematic indică şi existenţa unor fluxuri radiale ce absorb energie din cadrul celor două puternice curente atmosferice paralele între care s-a format Marea Pată Roşie de la suprafaţa lui Jupiter. În general, astfel de vortexuri, fie că este vorba despre cel de pe Jupiter, fie că este vorba despre cele din oceanele terestre, se disipează de până la 100 de ori mai lent decât s-a crezut iniţial.