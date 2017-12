Misterul unei înfiorătoare drame, dezlegat de scafandrii constănţeni

Una dintre cele mai înfiorătoare drame petrecute în România în ultimele decenii are ca scenă lacul Tarniţa, din Cluj. Misterul acestei tragedii a fost rezolvat de o echipă de scafandri constănţeni, conduşi de expertul în salvări maritime Dorel Onaca, care s-a deplasat din Kuweit, special în acest sens. Trupurile celor doi copii de trei şi 15 ani, împreună cu cel al tatălui lor, au fost găsite, vineri după-amiază, în lacul Tarniţa, din judeţul Cluj, de scafandrii constănţeni specializaţi în scufundări la mare adâncime din cadrul firmei Onacva Constanţa. „Am fost sunat de mama fetiţei de trei ani, care m-a rugat să o ajut. Mi s-a rupt inima când am auzit despre ce este vorba”, a declarat Onaca. El a povestit că, pentru a putea intra în apă, scafandrii au fost nevoiţi să spargă gheaţa de la suprafaţa lacului pe o porţiune de câteva sute de metri. „Am fost însoţit de opt colegi şi am intrat în lac în două ture. Într-o râpă de pe fundul lacului am găsit cadavrele celor trei. Trupul fetiţei de trei ani era legat cu un cablu electric de cel al tatălui. Corpul băiatului era la trei metri de ei”, spune Onaca. Potrivit anchetatorilor, trupurile au fost găsite sub gheaţă, în locul în care se bănuia că cei trei au intrat în apa lacului. Reamintim că bărbatul şi cei doi copii ai săi (proveniţi din două relaţii diferite) au dispărut în urmă cu aproape o săptămână. El a lăsat în urmă un mesaj video în care le spunea celor două femei cu care îşi împărţise, la un moment dat, viaţa, că este ultima oară când îşi văd copiii. Primele suspiciuni că bărbatul ar fi curmat viaţa copiilor săi şi apoi s-ar fi sinucis au apărut după ce maşina acestuia a fost găsită, abandonată, pe malul lacului Tarniţa. În lipsa echipamentului şi a experienţei, anchetatorii clujeni au căutat zadarnic trupurile celor trei.