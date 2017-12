Mită electorală la Poarta Albă?

Mită electorală dată în timpul campaniei electorale şi descoperită în ziua votării?! Maria Olteanu, de 81 de ani, din Ciocîrlia, a vrut să-şi exercite dreptul de vot în comuna Poarta Albă, unde locuieşte de şapte ani fără forme legale. Femeia s-a prezentat la secţia nr. 2 de votare din Poarta Albă, neştiind că nu poate vota viitorii reprezentanţi ai administraţiei locale din Poarta Albă pentru că nu este rezidentă acolo, ci în Ciocîrlia. Mai mult, bătrîna a venit la vot cu poza candidatului PD-L la Primăria Poarta Albă, Delicoti, şi a întrebat unde îl găseşte pe buletinul de vot ca să pună bine ştampila. Întrebată de preşedinta secţiei de votare, Geta Cristea, de ce a făcut asta, a spus că a vrut să fie recunoscătoare. ”Omul ăsta m-a ajutat cu bani, 50 de lei, mîncare, o pătură şi preşuri. A văzut că-s amărîtă, maică, şi i-a fost milă de mine. Banii nu i-am primit în ziua de votare, ci mai înainte, nu ştiu exact cînd, dar să ştiţi, păcatele mele, că nu mi-a zis să-l votez. Poza lui am primit-o pe stradă, mai demult, şi am păstrat-o să ştiu pe cine pun ştampila, că m-a ajutat. De bani, ce să vă zic? Mi i-a dat că m-a întrebat dacă am ce să mănînc şi eu i-am primit şi i-am dat la altă vecină, că aveam datorie la ea”, a spus Maria Olteanu. Pentru date oficiale am luat legătura şi cu agentul şef Radu Gigi, şeful Postului de Poliţie Poarta Albă, care ne-a declarat că oamenii legii fac cercetări pentru a stabili dacă e vorba de dare de mită sau nu: ”Bătrîna e confuză în declaraţii, nici noi nu ştim ce să credem. Vom vedea cînd vom avea mai multe date dacă fapta se încadrează la dare de mită şi vom stabili ce măsuri să fie luate”.