Mita în Rusia, la egalitate cu bugetul naţional

Sumele acordate ca mită în Rusia au ajuns la circa 240 de miliarde de dolari pe an, o cifră comparabilă cu bugetul naţional, a estimat Parchetul rus, confirmînd astfel locul obţinut de Rusia pe lista celor mai corupte ţări din lume. "Sumele acordate sub formă de mită ating un asemenea nivel, încît un funcţionar corupt într-o oarecare măsură şi-ar putea cumpăra un apartament de 200 metri pătraţi într-un an", a subliniat Aleksandr Buksman, prim-adjunct al procurorului general.

Potrivit clasamentului realizat de organizaţia Transparency International şi publicat luni, Rusia rămîne una dintre cele mai corupte ţări din lume. Indicele corupţiei este de 2,5 în acest an, faţă de 2,4 în 2005, pe o scară de la 0 (cea mai coruptă ţară) la 10 (cel mai puţin coruptă).