Miting aviatic de excepție, sâmbătă, la Tuzla

14:23:03 / 02 Iulie 2015

Cocalarie

Cocalaria made in Constanta! Numai aici se cer bani ca sa stai in zona unde se serveste "mancare". Inventie cretinoida a hotilor de pe litoral. La mitingul de la baneasa nu a existat asa ceva. Da'aici suntem la mare...si umbla cainii cu covrigi in coada(de sub burta).