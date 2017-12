Mitingul de protest împotriva triplării taxei auto, amînat!

Sîmbătă dimineaţă, o coloană de maşini a părăsit Constanţa avînd ca punct terminus Piaţa Victoriei din Capitală. Actorii acestui episod sînt dealerii de maşini second-hand, ca şi cîţiva proaspeţi cumpărători. Constănţenii s-au întîlnit, în Piaţa Victoriei, cu alte zeci de persoane nemulţumite de triplarea taxei auto pentru maşinile second-hand, atît din Bucureşti, cît şi din Bacău şi Ilfov. Pentru că protestul din zona Piaţa Victoriei nu a fost autorizat de Primăria Capitalei, iar forţele de ordine i-au atenţionat că vor fi amendaţi, unii protestatari au plecat spre sediul Primăriei Capitalei pentru a cere autorizaţie de protest. Protestatarii au spus că vor să plătească şi în continuare aceeaşi taxă pe care o plăteau înainte de aprobarea ordonanţei de Guvern, care va fi aplicată din 15 decembrie şi că vor protesta în stradă chiar şi o săptămînă, dacă va fi nevoie. În jurul orei 11.20, traficul rutier a fost oprit pe sensul dinspre b-dul Nicolae Titulescu spre Guvern, din cauza protestatarilor, în zonă fiind staţionate aproximativ 20 de maşini în afara spaţiului de parcare, pe o bandă a drumului. După cîteva minute, traficul a fost deblocat. Protestatarii au încercat să convingă cît mai mulţi participanţi la trafic să se alăture manifestaţiei şi au reclamat faptul că foarte multe maşini ale unor şoferi din ţară care veneau în Piaţa Victoriei să protesteze au fost blocate de către poliţişti la intrările în Bucureşti. Purtătorul de cuvînt al Poliţiei Ilfov, Elena Bucur, a declarat că, într-adevăr, aproximativ 10-20 de maşini au fost oprite în trafic, în localitatea Săftica, pentru că aveau bannere cu mesaje împotriva taxei auto. Şoferii au fost însă lăsaţi să îşi continue drumul spre Bucureşti, a mai spus Elena Bucur. Purtătorul de cuvînt al Jandarmeriei Capitalei, Marius Militaru, a declarat că cei care au participat la protestul neautorizat vor fi identificaţi pe baza înregistrărilor video şi sancţionaţi pentru desfăşurarea de adunări publice neautorizate, amenda fiind între 1.000 şi 10.000 de lei. Protestul din Piaţa Victoriei s-a încheiat în jurul orei 14.00, fără incidente. Mitingul de protest faţă de majorarea taxei auto de sîmbătă nu a fost autorizat de Primăria municipiului Bucureşti pentru că cererea înaintată în acest sens nu a fost depusă în termenul prevăzut de lege, au informat, vineri, autorităţile municipale. Potrivit acestora, iniţiatorul manifestaţiei de protest de sîmbătă s-a prezentat cu o zi în urmă în şedinţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice fără să fi depus o declaraţie scrisă privind solicitarea sa, cu trei zile înainte de data desfăşurării manifestaţiei, aşa cum prevede Legea 60/1991 (privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice). În consecinţă, comisia nu a avut pe ordinea de zi şi nu a putut lua în discuţie o astfel de cerere. Cererea privind organizarea, săptămîna viitoare, a unui miting de protest în Bucureşti va fi analizată abia astăzi, de Primăria Capitalei, primarul Sorin Oprescu cerînd, la discuţia pe care a avut-o ieri, cu delegaţia protestatarilor, să participe la acţiune fără maşini, pentru a nu bloca circulaţia. Noua dată stabilită de protestatari este marţi, 16 decembrie, între orele 14.00 şi 18.00. Numărul participanţilor va depăşi 800 de persoane, iar traseul va urma Piaţa Victoriei, Calea Victoriei, Piaţa Constituţiei. Delegaţia protestatarilor a discutat cu primarul general Sorin Oprescu timp de aproape o jumătate de oră. La ieşire, aceştia au spus că cererea a fost înregistrată sîmbătă, dar că urmează să fie luată în discuţie luni, de către o comisie a Primăriei Capitalei. Mihai Stana, unul dintre reprezentanţii protestatarilor, a spus, la ieşirea de la întîlnirea cu primarul Oprescu, că acesta le-a recomandat să vină la protest fără maşini, iar dacă sînt din provincie, acestea să fie lăsate la intrarea în Bucureşti. „De asemenea, primarul ne-a rugat să organizăm acest protest într-o altă zi, nu marţi, cînd este mult trafic în Capitală, respectiv sîmbătă dimineaţa. Ca bucureştean, înţeleg acest lucru şi sînt de acord cu ce a spus primarul general, pentru că este foartă multă nebunie în Bucureşti”, a mai spus Stana. Protestatarii au fost mulţumiţi de întîlnirea pe care au avut-o cu primarul general şi au spus că aşteaptă să vadă ce hotărăşte astăzi comisia. Primarul Oprescu, a declarat, la sfîrşitul întîlnirii, că nu are nimic împotriva unor marşuri în Capitală, dar că nu va accepta niciodată ca traficul să fie blocat. „Vreau să nu fie blocat traficul în Bucureşti, pentru că oricum este îngreunat. Am cerut să fie un marş organizat disciplinat, care să se desfăşoare în ordine şi, mai ales, am cerut să nu vină în oraş cu maşinile, după ce mi-au spus că ar urma să ajungă în Bucureşti 5.000 de maşini din toată ţara. Luni, comisia va hotărî data la care poate fi organizat acest protest”, a mai spus primarul. Întrebat dacă participanţii la protestul din Piaţa Victoriei ar putea fi amendaţi pentru că au organizat o acţiune fără autorizaţie, primarul general a spus că nu crede, întrucît a fost vorba de un protest spontan, fără incidente.

Amintim că taxa de poluare auto a fost triplată începînd de luni, 8 decembrie, dar Guvernul a decis, pe fondul protestelor proprietarilor de vehicule programaţi în această săptămînă la administraţiile financiare pentru plata taxei de înmatriculare, să amîne majorarea sumei de plată pînă la 15 decembrie, dată anunţată de altfel iniţial pentru introducerea noilor valori. Executivul a mai decis că proprietarii de vehicule care au plătit taxa la valoarea majorată începînd cu această săptămînă să primească înapoi diferenţa de bani. Comisariatul pentru Societatea Civilă a dat în judecată Guvernul, cerînd Curţii de Apel Bucureşti anularea actul normativ prin care s-a decis triplarea taxei auto, iar instanţa va lua în discuţie la 20 ianuarie această contestaţie. În opinia Consiliului Superior al Comisariatului pentru Societatea Civilă (CSCSC), Guvernul a încălcat dispoziţiile articolului 95 al Tratatului Comunităţii Economice Europene (CEE) şi articolele 16, 21 şi 44 din Constituţie, precum şi dispoziţiile legislaţiei comunitare, pentru faptul că taxele impuse prin dispoziţiile OUG 208/2008 „exced valoarea reziduală a autoturismelor second-hand”. De altfel, reprezentanţii organizaţiei au solicitat un punct de vedere oficial din partea Comisiei Europene pe această chestiune de drept. Totodată, Comisariatul pentru Societatea Civilă cere instanţei să constate, pe cale de excepţie, neconstituţionalitatea OUG 208/2008, implicit ilegalitatea acestui act normativ, apreciind că acesta vine în contradicţie flagrantă cu aquis-ul comunitar, cu tratatele ratificate de România, care au forţă juridică superioară unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului.