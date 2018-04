Mitingul SANITAS! Mobilizare MASIVĂ din partea Constanței!

Sindicatul Sanitas Constanța anunță mobilizare masivă a membrilor, astfel că mitingul organizatde federație se anunță de amploare.

"Într-un timp extrem de scurt, de joi și până pe 23 aprilie, am reușit să organizăm participarea la miting a peste 650 membri. Deși este o perioadă total nefavorabilă deplasărilor(lipsa acută de autocare în Constanța din cauza desfășurării evenimentului "Școala Alftfel"), am reușit să mobilizăm membrii de sindicat pentru participarea la acest miting extrem de important dovedind încă o dată constanță și seriozitate.

Acolo unde colegii lucrau doar la program de zi, aceștia și-au luat o zi din concediu de odihnă pentru a putea participa, cei din tura de noapte merg direct la miting.

Când am epuizat autocarele și microbuzele disponibile din județ, am închiriat din București pentru că dorința de a protesta este foarte mare.

Joi, 26 aprilie, plecăm către București cu peste 650 membri Sanitas Constanța din toate categoriile profesionale: farmaciști, infirmieri, directori de îngrijiri, medici, asistenți, biologi, îngrijitori, asistenți șefi, funcționari publici, brancardieri, personal TESA, șefi RUNOS, kinetoterapeuți, educatori, asistenți sociali, bucătari, muncitori, șoferi, moașe, liftieri, asistenți cabinete școlare, psihologi, fizicieni...etc, PENTRU CĂ SUNTEM O ECHIPĂ !

Deciziile proaste ale Guvernului României nu au reușit să ne dezbine, dimpotrivă, au consolidat echipa SANITAS Constanța.

BUCUREȘTI, VENIM! ȘI SUNTEM FOARTE MULȚI !

Dragi colegi, voi ce faceți?", este mesajul Sanitas Constanța.