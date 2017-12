Mitrovici şi Lescov au completat lotul Tomisului

De miercuri, CVM Tomis Constanţa se antrenează în efectiv complet, după ce sîrbul Aleksandar Mitrovici şi moldoveanul Marin Lescov s-au integrat în lotul pregătit de Stelio De Rocco şi Mircea Dudaş. Mitrovici a evoluat în ultimii doi ani la Resovia Rzeszow, vicecampioana Poloniei în sezonul trecut. „Am mai multe motive pentru care am semnat cu Tomis. În primul rînd pentru că trei prieteni din Serbia (n.r. - Goran Ivkovici, Nenad Miletici şi Sinişa Gavrancici, toţi foşti jucători ai Tomisului) mi-au vorbit foarte frumos despre oraşul Constanţa şi despre cei care se ocupă de echipa de volei. Apoi, pentru că am auzit lucruri frumoase despre club, despre jucători, antrenori şi conducerea de aici. Nu în ultimul rînd, pentru că echipa are ambiţii foarte mari, vrea să cîştige trofee, iar eu sper să îmi aduc contribuţia la dezvoltarea clubului din Constanţa”, a spus Mitrovici, care a vorbit apoi despre aşteptările sale în sezonul următor: „Sper să repetăm măcar ceea ce s-a reuşit anul trecut la Constanţa, respectiv accederea în Final Four-ul de la Izmir şi cîştigarea competiţiilor interne. Sper să am evoluţii foarte bune şi să fiu chemat din nou la echipa naţională a Serbiei.” La rîndul său, Marin Lescov a declarat: „Sînt încîntat că s-a interesat de mine o echipă atît de mare şi voi încerca să fac faţă cum pot mai bine. Sper ca şi colegii să mă ajute, pentru că sînt cel mai tînăr din lot şi voi avea nevoie de susţinere din partea lor. Probabil că evoluţiile din campionat, de la Unirea Dej, m-au propulsat aici.”