Mitt Romney a câştigat alegerile din Michigan şi Arizona

Candidatul la învestitura republicană Mitt Romney şi-a pregătit scena pentru superscrutinul de săptămâna viitoare, când vor fi organizate caucusuri şi primare în 10 state federale, prin victoriile obţinute marţi în Michigan şi Arizona. După numărarea a 87% din voturi în Michigan, Mitt Romney a obţinut 41% din sufragii, iar Rick Santorum 38%. Congresmanul Ron Paul a primit 12% din voturi, iar fostul preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, Newt Gingrich, 7%. Statul Marilor Lacuri are 30 de delegaţi la Convenţia republicată, când va fi desemnat candidatul partidului la prezidenţiale. Câştigătorul din fiecare dintre cele 14 circumscripţii din Michigan primeşte câte doi delegaţi, iar alţi doi merg către câştigătorul general al primarelor din stat. În Arizona, unde se aplică principiul „câştigătorul ia tot” pentru cei 29 de delegaţi ai săi, Mitt Romney a obţinut 48% din voturi şi Rick Santorum 26%, după numărarea a 55% din buletine. Newt Gingrich a primit 17% din sufragii, urmat de Ron Paul, cu %.

Mitt Romney, în vârstă de 64 de ani, fost guvernator de Massachusetts, a crescut în Michigan, stat condus la un moment dat de tatăl său. Campania agresivă a lui Rick Santorum, fost senator de Pennsylvania, ce are o economie şi situaţie demografică similară cu Michiganul, a ameninţat să îl pună pe Romney într-o situaţie delicată într-un stat unde se aştepta iniţial să câştige cu uşurinţă. „Ce victorie! Aceasta este o noapte mare”, a spus Mitt Romney în faţa susţinătorilor săi strânşi la Michigan. „Nu am câştigat la diferenţă mare, dar suficientă”, a adăugat acesta, considerând că victoria din statul său natal este cu atât mai specială, amintind că, în urmă cu o săptămână, era sub Rick Santorum în sondajele din Michigan.

Alegătorii democraţi au votat intenţionat marţi cu ultraconservatorul Rick Santorum, în cadrul alegerilor republicane din Michigan, deschise tuturor alegătorilor, pentru a spori şansele viitoare ale preşedintelui Barack Obama. Conform sondajelor realizate la ieşirea de la urne, 10% dintre alegători s-au prezentat ca democraţi şi 60% republicani. Mulţi dintre aceşti alegători democraţi au dezvăluit că au votat pentru Rick Santorum, considerând că acesta din urmă are mai puţine şanse decât rivalul său Mitt Romney de a câştiga în faţa lui Barack Obama în cadrul alegerilor prezidenţiale de la 6 noiembrie. Însă o înfrângere în statul său natal Michigan ar fi fost o lovitură foarte dură pentru campania sa. De aici şi ideea anumitor democraţi de a îl susţine pe Rick Santorum, cu care se află la egalitate conform sondajelor recente, cu mult înaintea celorlalţi doi candidaţi Newt Gingrich şi Ron Paul, care nu au făcut campanie electorală în Michigan. Rick Santorum se opune avorturilor chiar şi în cazul violurilor, cât şi contracepţiei, poziţii ce riscă să îi înstrăineze pe alegătorii de centru, dacă va ajunge să se confrunte cu preşedintele în exerciţiu.