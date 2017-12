Mitul Alcatraz, dezbătut la Constanţa

Reprezentanţii American Corner din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa organizează, astăzi, începând cu ora 11.45, activitatea intitulată „Vanished from Alcatraz: The False Myth of Unbreakable Walls” (Izgoniţi din Alcatraz: Mitul fals al pereţilor impenetrabili). Participanţii la eveniment au posibilitatea de-a urmări o prezentare a insulei şi a închisorii Alcatraz, susţinută de profesorul de limba engleză din cadrul Liceului Teoretic „Ovidius” din Constanţa, Valerica Vişan. Celebra închisoare a „găzduit” nume celebre precum Al Capone (1934-1939), Robert Franklin Stroud (1942-1959), George „Machine Gun” Kelly (1934-1951) şi Alvin „Creepy” Karpis (1936-1962). Iniţial, clădirea a fost o fortăreaţă, „Fort Alcatraz”, iar ulterior s-a transformat în închisoarea vestită „Alcatraz”, închisă în 1963, azi atracţie turistică. La acţiune participă elevi ai Liceului Teoretic „Ovidius”. După prezentare, se va viziona şi analiza filmul documentar „Vanished from Alcatraz” (Izgoniţi din Alcatraz), realizat de National Geographic. Participanţii vor primi de la Rodica Toma, coordonatorul American Corner, un material cu întrebări şi răspunsuri pe tema discutată şi cu imagini ale temutei închisori. (A.J.)