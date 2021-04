Mituri despre KRUK. Vezi aici ce e si ce nu e adevarat!

Acest articol este un material tip Guest Post - Editorial, nu reprezinta punctul de vedere al publicatiei noastre si nu este un material redactional

Despre KRUK Romania se spun multe. Unele afirmatii sunt adevarate, altele nu am niciun suport real, acestea din urma facand subiectul acestui articol. Cele mai multe afirmatii false sunt legate de urmatoarele aspecte:

KRUK este o banca!

Multi considera ca aceasta companie este o banca, insa sunt departe de adevar. Cu un efort minim, avand in vedere cat de usor se poate gasi site-ul KRUK online, oricine poate sa afle ca este o societate care asigura servicii de colectare si gestionare creante. Compania recupereaza creantele institutiilor financiare si ale corporatiilor care apeleaza la serviciile sale. Prin urmare, KRUK nu este o banca!

Daca nu raspund la telefonul de la KRUK, voi evita sa platesc datoria

Atunci cand primesc instiintarea prin care anunta ca se ocupa de colectarea si gestionarea datoriilor pe care o persoana le are, multi au tendinta de a evita sa comunice, chiar daca au la indemana toate modalitatile de contact KRUK. O astfel de decizie poate sa aduca un plus de dificultate situatiei in care persoana respectiva se afla.

Cel mai potrivit este ca dupa ce intra posesia instiintarii, persoana in cauza sa contacteze firma pentru a clarifica situatia. Comunicarea directa cu reprezentantii companiei nu poate fi inlocuita de nicio alta sursa prin care se pot obtine pareri despre KRUK Romania, asa cum mentioneaza si Agerpres. Discutand direct cu agentii KRUK, se pot obtine solutii care, puse in practica, vor ajuta semnificativ la stingerea datoriei.

Pentru cei care doresc sa se informeze inainte de a intra in legatura direct cu reprezentanti ai KRUK, site-ul companiei este o sursa de incredere. Pe niciun alt forum, KRUK si activitatea sa nu sunt prezentate cu mai multa acuratete si corectitudine.

In cazul in care oamenii cu datorii refuza sa intre in contact cu firma, repercursiunile pot sa agraveze situatia. Plata datoriilor este o obligatie contractuala ce nu poate fi evitata. In cazul in care se evita, procesul de recuperare a datoriei va continua cu analiza dosarului judiciar si, ulterior, cu inaintarea documentatiei necesare catre un executor judecatoresc.

La KRUK ratele sunt mari si datoria nu se poate esalona!

O alta afirmatie falsa! Reprezentantii KRUK ii ajuta pe clienti, inclusiv cu un Angajament de plata, un document prin care se pot stabili rate adaptate individual persoanei cu datorii. Cel mai mare avantaj pe care il obtin cei care il semneaza consta in faptul ca isi pot stabili singuri ratele, in functie de situatia financiara pe care o au la momentul respectiv.

Agentii KRUK le recomanda clientilor sa stabileasca ratele lunare in functie de toate veniturile sigure pe care le au. Semnand un Angajament de plata, oamenii cu datorii vor evita problemele care insotesc o datorie neplatita, inclusiv trimiterea dosarului in instanta pentru a se incepe executarea silita. In concluzie, prin semnarea Angajamentului de plata, datoriile pot fi esalonate potrivit nevoii fiecarui client in parte si ratele vor fi mai usor de platit.

Platile catre KRUK sunt dificil de facut!

Nicidecum! Platforma e-KRUK.ro pe care compania o detine le ofera clientilor sai posibilitatea de a isi plati datoriile, inclusiv in aceasta perioada in care distantarea fizica este atat de importanta.

Asadar, patru mituri vehiculate despre KRUK au fost demontate, concluzia fiind foarte simplu de extras din corpul articolului: KRUK isi ajuta real clientii in reabilitarea financiara!

