Mituri nutriționale. Știați că?

Acest articol va evidenţia câteva dintre cele mai des întâlnite erori în alimentaţie, cele pe care nutriţioniştii, cei autentici, le-au explicat cu argumente şi experimente.

Mitul 1: Este bine să mâncăm puţin şi des pentru a stimula metabolismul.

Nenumărate studii recente au demontat acest mit frecvent în nutriţie, că trebuie să mâncăm de multe ori pe zi, câte puţin, pentru a stimula metabolismul. A mânca de 2-3 ori pe zi are exact acelaşi efect, din punctul de vedere al arderii caloriilor, ca şi în situaţia în care distribuim cantitatea de mâncare în 5-6 mese sau chiar mai multe, pe zi.

În plus, s-a constatat că mesele dese favorizează acumularea de grăsimi abdominale, precum şi în ficat.

Mitul 2: Dacă un aliment nu e gras, înseamnă că este sănătos./Grăsimile îngraşă.

Această afirmaţie este una dintre cele mai frecvente, când este vorba de o nutriţie sănătoasă. Mai ales în revistele de specialitate, multi dieteticieni susţin cu convingere eliminarea grăsimilor din alimentaţie.

Un fapt pe care ar trebui să-l conştientizăm este că mai ales alimentele care au pe etichetă precizarea “Fără grăsime”, cu siguranţă conţin, in “compensație”, o cantitate mare de sare, zahăr, calorii şi alte substanțe indezirabile. S-a constatat, prin experimente şi analize, că dietele bogate în grăsimi nesaturate (de exemplu, ulei de măsline, de arahide, de soia, seminţe de nuci, de in etc.), asociate cu puţine glucide, ajută la pierderea în greutate mai mult decât cele cu mai puţine grăsimi, chiar dacă acestea din urmă conţin mai puţine calorii.

Mitul 3: Gălbenuşul trebuie evitat, deoarece este bogat în colesterol, favorizând bolile cardiace.

Dintre cele şapte mituri frecvente în nutriţie, evidenţiate în acest articol, probabil că acesta este unul dintre cele mai răspândite. În nenumărate situaţii ni se recomandă să nu consumăm gălbenuşul de ou, pentru că este bogat în colesterol. Studiile (17 studii recente, efectuate pe 263.938 de persoane) au evidenţiat că, dimpotrivă, gălbenuşul reglează colesterolul “bun” şi nu creşte riscul de boli cardiace sau de accident vascular la persoanele nediabetice.

Ouăle, consumate cu gălbenuş, se numără printre alimentele cele mai bogate în substanţe nutritive, iar acestea sunt concentrate în gălbenuş. A arunca gălbenuşul, spun specialiştii în nutriţie, este cel mai ridicol gest.

Mitul 4: Grâul întreg este unul dintre cele mai recomandate alimente şi constituie un element esenţial pentru nutriţia sănătoasă.

Este adevărat că această cereală, grâul, face parte din hrana oamenilor de foarte mult timp, dar modificările genetice din epoca modernă i-au alterat în mod categoric calităţile. Diverse experimente au arătat că, în comparație cu grâul (vechi) nemodificat genetic, cel actual poate genera creşterea colesterolului, balonări, oboseală, simptome foarte vizibile, de exemplu, în cazul celor care suferă de colon iritabil.

Mitul 5: Toată lumea trebuie să diminueze/elimine consumul de sare pentru a preveni apariţia hipertensiunii arteriale, a crizelor cardiace şi a accidentelor vasculare celebrale.

Exceptând situaţiile în care sarea este incompatibilă cu administrarea unor medicamente, pentru un om sănătos, reducerea cantităţii de sare din hrană poate să scadă tensiunea arterială doar cu 1-5 mm/Hg în medie şi nu are legătură cu crizele cardiace şi cu accidentele vasculare cerebrale, ne asigură medicii și dieteticienii australieni, care au făcut recent astfel de cercetări.

Nu există studii care să indice o anume cantitate de sare, optimă, de care organismul are nevoie (aşadar, eliminarea sării din alimentaţie ar fi o greşeală), dar recomandările nutriţioniştilor sunt de aproximativ 6 grame zilnic, adică aproximativ o linguriţă rasă (această cantitate conţinând 40% sodiu, restul clor). De asemenea, sarea mai conţine magneziu, calciu, potasiu, iod, substanţe de care organismul are neapărată nevoie. Este adevărat, pe de altă parte, că trebuie să ţinem seama că această cantitate recomandată include şi sarea din pâine, carne, mezeluri, alimente procesate, conserve etc. Foarte mari cantităţi de sare se găsesc în alimentele semipreparate sau în cele din meniurile restaurantelor, în carnea prelucrată, în salatele la caserolă, în sosurile din comerţ, în ketchup, in gustări de tot felul, alimente care ar trebui evitate.

Mitul 6: O alimentaţie săracă în glucide este cea mai potrivită pentru a slăbi.

O tendinţă alimentară care a câştigat teren în ultimii ani se referă la restricţionarea/diminuarea aportului de glucide/zaharuri, pentru a pierde din greutate. Într-un sondaj recent, făcut în cadrul asociaţiei nutriţioniştilor canadieni, 97% dintre aceştia au arătat că a alege şi a consuma glucide “bune” este mult mai sănătos pentru organism şi că reducerea cantităţii de glucide poate să conducă la o pierdere în greutate, dar acest fapt nu durează, de obicei, mai mult de 3-6 luni. Glucidele “bune” sunt cele din fructe proaspete – mai ales caise, zmeură, mure, căpsuni, legume – mai ales mazăre, fasole, linte, vinete, ardei, plus cereale integrale – ovăz, orezul brun. Aceste alimente sunt o sursă de fibre, vitamine şi antioxidanţi pentru combaterea multor boli.

Mitul 7: Alimentele bogate în glucide, mâncate seara, îngraşă/Mănâncă dimineaţa ca un rege, ca un prinţ la prânz şi ca un cerşetor seara.

Acesta este unul dintre cele mai vehiculate mituri în nutriţie. Aparent, a mânca alimente bogate în glucide seara ar putea duce la îngrăşare, dar acest fapt nu a putut fi demonstrat ştiinţific. Dimpotrivă, evident în limitele unui consum raţional, fără excese, nenumărate studii au arătat că a consuma glucide spre sfârşitul zilei ar putea fi o strategie eficace pentru a pierde din greutate. Senzaţia de foame şi metabolismul sunt controlate de o serie de hormoni, printre care şi leptina, cu rol important în reglarea aportului şi consumului energetic al organismului şi care are legătură cu ţesutul adipos. Ritmul circadian (ritmul biologic intern timp de 24 de ore) indică faptul că, datorită leptinei, pofta de mâncare este mai mare dimineaţa şi mai scăzută seara. Or, consumându-se glucide seara, nivelul leptinei creşte, schimbându-se ritmul circadian, şi determinând o poftă de mâncare mai redusă (senzaţie de saţietate) a doua zi.

Mai mult, glucidele stimulează şi producerea de serotonină, un neurotransmiţător responsabil şi de starea de relaxare şi de saţietate. Un derivat al serotoninei este melatonina, care asigură, printre altele, un somn odihnitor, condiţie a unei vieţi sănătoase.