Mituri spuse despre casele de amanet

Acest articol este un material tip Guest Post - Editorial, nu reprezinta punctul de vedere al publicatiei noastre si nu este un material redactional

Conform miturilor existente, casa de amanet este unul dintre locurile in care nu ti-ai dori sa fii pentru ca in cadrul acesteia se intampla lucruri in defavoarea ta. Aceste mituri nu doar ca sunt false ci creaza o imagina foarte proasta caselor de amanet. Este adevarat ca inca mai exista case de amanet care nu pun pe primul loc nevoile clientilor insa aceste case de amanet sunt din ce in ce mai putine. Majoritatea lucreaza in favoarea clientilor motiv pentru care in randurile de mai jos voi incerca sa demontez cateva dintre cele mai populare mituri despre casele de amanet.

Mituri despre casele de amanet

Avand in vedere ca unele persoane se feresc de casele de amanet pentru ca au auzit despre miturile care vizeaza casele de amanet trebuie ca informatiile sa fie lamurite pentru a nu produce impresii gresite. Asadar, iata care sunt doar cateva dintre miturile gresite despre casele de amanet:

Casa de amanet profita de pe urma necazului pe care il ai. Marea majoritate a persoanelor care apeleaza la serviciile oferite de catre o casa de amanet sunt persoane care se afla intr-o situatie disperata din punct de vedere financiar. Avand in vedere acest detaliu se spune ca, casa de amanet profita de pe urma acestei situatii. Aceasta situatie nu doar ca nu este adevarata ci este total opusa. Casa de amanet este una dintre singurele optiuni la care poti apela in momentul in care ai nevoie disperata de bani. Asadar, casa de amanet nu doar ca nu profita de pe urma necazului tau ci te ajuta sa iti rezolvi problema.

Persoanele care apeleaza la serviciile oferite de catre o casa de amanet isi pierd bunurile pe care le amaneteaza. Aceasta afirmatie este total gresita! Trebuie stiut faptul ca nici o casa de amanet nu cere garantii cu gandul de a ramane cu ele ci doar pentru a se asigura ca le va fi rambursat imprumutul acordat. Este adevarat ca in cazul in care nu reusesti sa rambursezi imprumutul in perioada de timp stabilitata vei pierde bunul pe care l-ai amanetat insa acest lucru se intampla doar in cazul in care nu rambursezi imprumutul. In cazul in care rambursezi imprumutul vei recupera 100% bunurile pe care le-ai amanetat.

Casele de amanet percep taxe si comisioane ascunse. Avand in vedere ca in momentul in care iei bani de la o casa de amanet semnezi un contract este imposibil ca, casa de amanet sa perceapa taxe si comisioane ascunse. In schimb, este posibil sa nu stii de unele taxe sau comisioane pe care trebuie sa le platesti pentru ca nu ai citit cu atentie sau in intregime contractul pe care l-ai semnat in momentul in care ai luat imprumutul. In cazul in care te afli in aceasta situatie nu poti da vina pe casa de amanet si sa spui ca aceasta percepe costuri ascunse, pentru ca este exclusiv vina ta ca nu ai citit contractul pe care l-ai semnat.

Banii pe care ii primesti in schimbul amanetarii obiectelor sunt putini in comparatie cu valoarea obiectelor amanetate. Trebuie sa intelegi faptul ca orice obiect isi pierde din valoare o data cu trecerea timpului. Avand in vedere acest aspect este absolut normal ca banii pe care ii primesti in schimbul obiectului amanetat sa fie mai putini decat valoreaza nou, obiectul amanetat. O astfel de situatie nu inseamna ca cineva te pacaleste ci doar ca obiectul pe care il amanetezi s-a devalorizat.

Intr-o casa de amanet se gasesc doar obiecte de proasta calitate. Esti interesat sa achizitionezi obiecte aflate in casele de amanet? Probabil ca ai auzit ca in cadrul acestor case se comercializeaza doar obiecte de proasta calitate, nu-i asa? Si acest mit este total neadevarat! Pentru a putea recupera banii pe care ia oferit drept imprumut, asta in cazul in care clientul nu ramburseaza imprumutul primit, personalul care lucreaza in cadrul caselor de amanet nu primeste obiecte de proasta calitate sau care nu sunt in cea mai buna stare. Asadar, nu este posibil ca in cadrul caselor de amanet sa fie comercializate obiecte de proasta calitate. Este adevarat ca in cadrul acestora se comercializeaza obiecte care nu sunt noi, insa acestea se afla intr-o stare foarte buna.

Alege cu atentia casa de amanet careia ii ceri ajutorul!

Pentru a te putea bucura de avantajele oferite de catre apelarea la serviciile unei case de amanet trebuie sa alegi cu mare atentie casa de amanet si exchange valutar la care apelezi. Intotdeauna, trebuie sa alegi casa de amanet care are o mare experienta in acest domeniu de activitate si care este apreciata de catre un numar foarte mare de persoane care de-a lungul timpului a apelat la serviciile oferite de catre respectiva casa de amanet. De asemenea, rapiditatea cu care casa de amanet ofera imprumutul de care ai nevoie este un alt aspect de care trebuie sa tii cont pentru a putea identifica cea mai buna solutie.

Concluzii

Despre casele de amanet se spun foarte multe informatii gresite motiv pentru care nu trebuie sa dai crezare tuturor celor pe care le auzi. De asemenea, informatiile eronate pe care le auzi nu trebuie sa te impedice sa apelezi la serviciile oferite de catre o casa de amanet. Pentru a te putea convinge daca este sau nu adevarat ceea ce se spune despre casele de amanet trebuie sa fii foarte atent la toate detaliile in momentul in care intri intr-o casa de amanet.

