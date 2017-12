„Mix Music Evolution” a sosit în Constanţa

Sute de constănţeni şi turişti au participat, sâmbătă, la prima seară de concerte din cadrul turneului „Mix Music Evolution”, care a sosit pe litoral şi s-a desfăşurat pe scena amplasată în parcarea din Poarta 1 a Portului Constanţa. Numeroşi artişti autohtoni, precum Proconsul, Keo, Andreea Bălan, Aurora şi Săndel, Skizzo Skillz şi Rucsy Iliescu colindă ţara anul acesta în cadrul celei de-a II-a ediţii a turneului, care a trecut prin marile oraşe din Moldova, iar zilele următoare va fi prezent şi în câteva staţiuni de pe litoral. Sâmbătă seară, au urcat pe scena „Mix Music Evolution” Aurora şi Mihai, Keo, Rucsy şi Skizzo Skillz, artişti care au creat o atmosferă de neuitat.

„A fost minunat până acum turneul. Suntem la primul nostru spectacol în Dobrogea şi am fost primiţi minunat. Continuăm turneul pe litoral şi apoi ne pregătim să lansăm două piese frumoase împreună cu Andra”, a declarat interpreta de muzică populară Aurora Mihai. Constănţeanca Rucsy de la Blaxy Girls a avut alături de ea şi colegele din trupă, care au susţinut-o din culise, frumoasa roşcată interpretând pe scenă atât piese solo, cât şi melodii în duet cu Skizzo şi Keo.

AL DOILEA AN CU PROCONSUL Prezent în cadrul primei seri de concert „Mix Music Evolution”, solistul trupei Proconsul, Bodo, s-a declarat mulţumit şi încrezător în evoluţia evenimentului. „Anul trecut, am reuşit să punem în scenă la acest turneu peste 100 de concerte. Anul acesta, ne-am concentrat pe oraşele mari din ţară şi pe litoral. Numele turneului este acum cunoscut în toată ţara, iar în oraşele din Moldova am avut o medie de peste 10.000 de participanţi la spectacole. Într-un final am ajuns pe litoral şi ne bucurăm de acest lucru”, a declarat Bodo de la Proconsul.

Duminică seară pe scena din Poarta 1 au fost invitaţi să cânte pentru constănţeni Petrişor, Andreea Bălan, Andra şi Proconsul. La sfârşitul acestei săptămâni, „Mix Music Evolution” va ajunge şi la Mangalia.