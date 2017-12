Miza dosarului ICA - Antena 3, confiscată de DNA

06:56:43 / 09 August 2014

se ascute lupta de clasa

Voiculescu , la fel ca Nastase , se considera victima unui proces politic . El are dreptate . Asteptam ca Ponta sa declare la A3 daca este asa sau nu . Hotia a devenit in Romania un act politic de mare anvergura si prestigiu , act nu lipsit de pericole daca nu te bucuri de o sustinere politica dusa pana in panzele albe si de o atitudine favorabila din parte unei anumite parti a presei , in special cea vizuala . Profitam de ocazie ca sa punem in discutie trei elemente cheie in politica romaneasca : prestigiul , cinstea si averea . Prestigiul poate fi de doua feluri : dobandit sau personal . Prestigiul dobandit este cel conferit de nume , avere si reputatie . Prestigiul personal reprezinta ceva individual , coexistand uneori cu reputatia , gloria si averea , intarit de ele , dar pe deplin capabil sa existe si in mod independent . Dupa cum ne-au demonstrat politicianistii , prestigiul lor face parte dintr-una din cele doua categorii , doar pentru o scurta perioada de timp , pana cand se dovedeste ca nu sunt decat niste hoti si demagogi pusi pe capatuiala . Prestigiul bazat pe succes piere intotdeauna la aparitia insuccesului . Prestigiul piere intotdeauna la aparitia insuccesului . Eroul pe care multimea l-a aclamat in ajun este dispretuit de ea a doua zi daca a fost lovit de soarta . Cinstea e variata si plina de subdiviziuni . Este o cinste atunci cand , putand sa scurgi veniturile statului in buzunarele tale , le-ai lasat la locul lor , ca sa ramaie sau sa le ia altii , care dupa ce sunt prinsi sunt dati in judecata . Sau intorci capul si te faci ca nu vezi , ceea ce e ste un fel de complicitate demonstrata de catre toti cei care astazi se pretind politicieni cinstiti . In sfarsit , revenind la Voiculescu , retinem declaratia sa ca pana la carsta de 32 de ani a stat intr-o locuinta modesta care avea closetul in curte . In asfarsit, acuma are WC la nas , in celula , unde poate deveni un mare scriitor ca Nastase . E buna si averea la ceva , cu conditia sa fie realizata cinstit , fenomen inca rar in Romania .