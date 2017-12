Moș Nicolae a vizitat Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”

Sâmbătă, Baza Sportivă a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu a primit vizita... unui “suporter” fidel. Ca și în anii trecuți, Moș Nicolae a ținut să fie aproape atât de cei mai mici dintre componenții Academiei Hagi, cât și de cei aflați în ultimul an de juniorat, răsplătindu-i pe toți cu numeroase cadouri. Grupele 2004, 2005 și 2006, care sâmbătă nu au putut fi prezente la Baza Sportivă a Academiei Hagi, s-au întâlnit cu Moș Nicolae duminică, la Selgros, unul dintre sponsorii Academiei, unde acesta le-a înmânat cadourile așteptate.

„Moș Nicolae știe că acești copii au fost cuminți. Ne-au adus bucurii și suntem mulțumiți de rezultatele lor pe plan fotbalistic. Și-a făcut un obicei, atât cât poate el, să le facă o bucurie copiilor, de la cel mai mic la cel mai mare. A fost un an bun pentru noi, cu două titluri de campioni naționali, iar echipa de seniori are un parcurs bun. Ne-au umplut inimile de bucurie, iar în noul sezon suntem printre primii la toate categoriile de vârstă. La noi există an de an o provocare. Vrem an de an să scoatem fotbaliști cât mai buni, pregătiți pentru viață din toate punctele de vedere”, a mărturisit președintele Academiei Hagi, Paul Peniu.

Alexandru Mățan este o altă mare speranță a Academiei Hagi, puștiul de 15 ani stabilindu-și deja obiectivul pentru noul an. „O surpriză plăcută pentru noi că a venit din nou Moș Nicoale. A fost un an bun și sperăm ca și în continuare să avem reușite atât pe plan fotbalistic cât și la școală. În 2015 îmi doresc să câștig campionatul național. Modelul meu este Lionel Messsi. Îmi place absolut totul la el”, a precizat Alexandru Mățan.

FIUL LUI RUDI STĂNESCU A ALES... FOTBALUL

Dacă tatăl său, Ionuț Rudi Stănescu, este unul dintre cei mai importanți jucători de la HCM Constanța și din handbalul masculin românesc din ultimul deceniu, Ionuț Stănescu junior tinde să devină la fel de cunoscut, dar la fotbal. „Îmi place foarte mult fotbalul, mult mai mult decât handbalul. Vreu să ajung cel mai bun portar din lume, mult mai bun decât tatăl meu. Mă ajută cu sfaturi, îmi spune mereu ce ar trebui să fac. Anul viitor îmi doresc să câștig Cupa Hagi-Danone și să fiu cel mai bun portar din țară. Idolul meu este Iker Casillas”.

ÎN VIZITĂ LA “MICUL ROTTERDAM”

Sâmbătă, câțiva dintre juniorii A și B ai Academiei Hagi, însoțiți de vicepreședintele Academiei Hagi, Neculai Tănasă, și directorul tehnic Lucian Burchel, au vizitat Centrul de Plasament “Micul Rotterdam” din Tomis Nord, unde au înmânat cadouri copiilor.