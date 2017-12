Moarte misterioasă

Poliţiştii din Negru Vodă încearcă să afle împrejurările exacte în care o femeie, în vârstă de 81 de ani, din localitatea constănţeană Măgura, şi-a pierdut viaţa. Ancheta oamenilor legii a început ieri dimineaţă, după ce un văcar a sunat la 112, în jurul orelor 09.30, şi a anunţat că a găsit pe un câmp de lângă satul Olteni cadavrul unei femei. Oamenii legii au stabilit că este vorba despre Ioana Piciog, de 81 de ani, din satul Măgura. Rudele bătrânei au fost imediat anunţate. “Pleca de acasă foarte des. Uneori nu îmi spunea unde merge. Cel mai des se ducea la sora mea, la Dumbrăveni. Lipsea o zi, două, nu aveam cum să o ţin cu forţa în casă. Avea şi unele probleme psihice. Uneori, vă spun sincer, eram nevoit să o încui în locuinţă, ca să nu mai plece. Ultima dată am văzut-o duminică dimineaţă. Am plecat să votez, iar când m-am întors, după-amiază, am găsit uşa casei spartă. Ea nu era nicăieri. Azi am fost sunat să vin aici. Nu ştiu unde a plecat şi cum a ajuns aici pe pustiul ăsta de câmp şi ce căuta ea spre Olteni. Nu ştiu ce mă voi face acum. Nu am cu ce să o înmormântez, nu ştiu cum o să mă descurc. Nu mai am pe nimeni”, a declarat Marin Piciog, fiul bătrânei. Poliţiştii de la Negru Vodă spun că pe trupul neînsufleţit al bătrânei nu s-au descoperit urme de violenţă. Aceştia nu îşi pot explica încă de ce femeia era complet dezbrăcată. “Nu s-au găsit leziuni sau urme de muşcături. Aici, în zonă, trăiesc şacali, dar victima nu a fost atacată de animalele sălbatice” a declarat cms. Iane Petcu, şeful Poliţiei Negru Vodă. Trupul neînsufleţit al femeii a fost transportat la morgă în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei exacte a morţii.