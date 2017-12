Moarte neelucidată

În ciuda faptului că a trecut mai bine de un an de la trecerea în nefiinţă a navigatorului constănţean Nicolae Manole, găsit mort în apele siciliene, familia acestuia nu a aflat, nici până acum, care este motivul pentru care a plecat atât de devreme de lângă ei. Durerea rudelor nu pare să-i impresioneze pe anchetatori, pentru care, în mod evident, cazul nu constituie o prioritate, ancheta fiind lungită inexplicabil. Mai mult, anchetatorii nici măcar nu mai răspund memoriilor trimise de familie. „Am trimis scrisori către procurorul de caz în care am solicitat informaţii referitoare la mersul anchetei, dar nu am mai primit niciun răspuns”, povesteşte văduva marinarului. În încercarea de a afla ce anume s-a întâmplat cu soţul său, ea a încercat să ia legătura inclusiv cu superiorii procurorului de caz, rezultatul fiind, din păcate, acelaşi. Într-unul din primele răspunsuri trimise de procurorul de caz (la aproximativ două luni de la decesul navigatorului, în iulie 2010), familiei i s-a spus că vor primi date despre moartea acestuia la 120 de zile de la efectuarea autopsiei, adică undeva pe la sfârşitul lui septembrie, începutul lui octombrie, anul trecut. Din păcate, la un an şi o lună de la incident, nu se ştie cauza morţii.

• COLABORARE BUNĂ • Potrivit avocatului familiei, Bogdan Secară, singurele răspunsuri primite au fost din partea Consulatului României din Italia. „Avem o colaborare foarte bună cu autorităţile române din Italia. Din păcate, singurul lucru pe care îl pot face este de a obţine informaţii privind stadiul în care se află ancheta”, a declarat Bogdan Secară. În ceea ce priveşte sprijinul autorităţilor române de la nivel central, care ar putea cere urgentarea anchetei, acesta este inexistent. Amintim că Nicolae, angajat ca bucătar pe nava „Lipari M”, a fost dat dispărut pe 19 mai 2010, în timpul unei curse din Mazara del Vallo (Sicilia) spre Insula Lipari. În jurul orei 15.00, nava a plecat din port. La ora 17.00, când echipajul trebuia să servească masa, şi-au dat seama că Nicolae a dispărut. S-au întors în port şi au anunţat autorităţile italiene, cadavrul fiind găsit în jurul orei 20.00, de Paza de Coastă.