Moartea copilei lovite de tren la Murfatlar - un accident nefericit

După ce au audiat mai multe persoane în cazul fetei de 13 ani, din Cuza Vodă, găsită moartă pe calea ferată în urmă cu o săptămână, în zona localității constănțene Murfatlar, polițiștii de la Transporturi Constanța au ajuns la concluzia că decesul copilei a fost un accident nefericit. În urma declarației mecanicului trenului de marfă care a acroșat victima, oamenii legii au elucidat împrejurările în care s-a produs tragedia, eliminând varianta sinuciderii sau ipoteza unei crime. Potrivit mărturiei ceferistului, Anca Mirciu a venit în fugă spre calea ferată, a trecut glonț pe lângă tatăl ei vitreg, Ion Dumitru, de 31 de ani, care stătea pe loc, iar în acea clipă a fost lovită de locomotivă. În secunda următoare, a spus mecanicul, copila a fost aruncată lângă șinele de cale ferată, la o distanță de aproximativ 20 de metri. „Am avertizat-o sonor ca să se dea la o parte, dar părea că nu mă aude. Am oprit trenul cam după 600 de metri și am coborât să văd ce s-a întâmplat. Am sperat că fetița trăiește, dar era deja moartă când am ajuns la ea. Bărbatul care o însoțea nu mai era la locul tragediei, dispăruse. Atunci am sunat la stația CF Basarabi și impiegatul de mișcare a alertat autoritățile”, a declarat mecanicul locomotivei la audieri.

A FUGIT DE FRICĂ Deși, inițial, Ion Dumitru a susținut că nu a știut că Anca a fost omorâtă de tren, pus față-n față cu martorul care l-a văzut la locul incidentului, bărbatul a fost nevoit să recunoască totul. „Am strigat la ea să se oprească atunci când am observat-o că se duce spre calea ferată. Totul s-a petrecut foarte rapid... Am alergat spre locul în care zăcea fata și, când mi-am dat seama că este moartă, m-am speriat și am luat-o la goană. Am plecat de acolo pentru că mi-a fost teamă de rudele ei, că vor spune că nu am avut grijă de fată", a declarat Ion Dumitru. El a adăugat că a plecat pe jos până la locuința părinților lui, din satul Galeșu, unde s-a culcat. „A doua zi dimineață am sunat-o pe mama fetei, care este concubina mea, dar nu i-am zis nimic despre moartea Ancăi. Toată lumea a crezut că ea a plecat de acasă, așa cum obișnuia să facă de vreo doi ani. De fiecare dată, însă, s-a întors la familie”, a mai afirmat Ion Dumitru. În prezent, polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă, urmărirea penală fiind începută in rem.

ZVONURI VERIFICATE Deoarece au circulat zvonuri precum că tatăl vitreg ar fi avut o relație amoroasă cu fata concubinei sale, fapt pe care bărbatul l-a negat vehement, oamenii legii vor să lămurească și acest aspect. Anchetatorii i-au cerut medicului legist să preleveze probe biologice de la victimă pentru a stabili dacă aceasta a întreținut raporturi sexuale cu Ion Dumitru în seara tragediei, analizele urmând să fie efectuate la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”. În situația în care se va dovedi că tatăl vitreg a avut relații sexuale cu minora de 13 ani, el ar putea fi cercetat pentru act sexual cu o minoră.

DISPĂRUTĂ DE LA DOMICILIU Amintim că trupul neînsuflețit al Ancăi Mirciu a fost descoperit în noaptea de 14 spre 15 ianuarie, în jurul orei 2.50, pe calea ferată, pe raza localității Murfatlar. Anchetatorii spun că minora a fost lovită de un tren de marfă, tragedia fiind anunțată de mecanicul de locomotivă, care l-a sunat imediat pe impiegatul de mișcare din stația CF Basarabi. Ulterior, polițiștii de la Transporturi Feroviare au ajuns la locul indicat și au descoperit cadavrul fetei mutilat de tren. Inițial, tânăra nu a putut fi identificată, deoarece nu avea niciun document asupra ei. Câteva zile mai târziu, oamenii legii au aflat că este vorba despre o minoră dată dispărută de familie pe data de 16 ianuarie, deși ea plecase de acasă de pe 13 ianuarie.