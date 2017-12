Moartea delfinilor

Populaţia de delfini din Marea Neagră este în pericol! În numai două zile, echipa programului „Delfini în criză! - Dolphins in distress!”, derulat de Oceanic Club, a identificat cadavrele a aproape 20 de marsuini (cetacee mici din familia Phocoenidae, care aparţin subordinului Odontoceti/„balene cu dinţi”, împreună cu balenele şi delfinii - n.r.). „Vineri şi sâmbătă am primit numeroase apeluri prin care ni se anunţa prezenţa delfinilor eşuaţi pe plajele din mai multe staţiuni. Au fost confirmate 29 de cazuri”, a declarat directorul Societăţii de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin Oceanic-Club, Răzvan Popescu-Mirceni. Din cauza numărului prea mare de cadavre, o parte din delfinii morţi au fost lăsaţi pe plaje, urmând să fie recuperaţi în cursul zilei de astăzi. „Am rămas fără lăzi frigorifice, prin urmare am fost nevoiţi să amânăm recuperarea unui anumit număr de cetacee eşuate, acestea urmând să fie strânse luni (astăzi – n.r.)”, a explicat directorul Oceanic Club. Aşa se face că turiştii care s-au aflat ieri pe plajele din Vama Veche, Olimp, Costineşti şi Eforie au putut vedea care sunt consecinţele lipsei de respect faţă de mediul înconjurător.

PRINCIPALELE CAUZE ALE MORŢII AU FOST PLASELE DE PESCUIT, PRECUM ŞI EXERCIŢIILE MILITARE

„Nu ştim sigur dacă la noi sau la ucraineni, dar este posibil ca o parte din delfinii să fi murit în urma unor exerciţii militare desfăşurate pe mare”, a spus directorul Oceanic Club. Din păcate, numărul cetaceelor eşuate este în creştere, în prima jumătate a zilei de duminică echipa „Delfini în criză! - Dolphins in distress!” primind nici mai mult nici mai puţin de 11 sesizări privind delfini eşuaţi pe plajele litoralului românesc. La momentul închiderii ediţiei, nici una din sesizări nu era confirmată. De la începutul anului şi până în prezent, numărul total al delfnilor eşuaţi a ajuns la 38 de cazuri confirmate. Cel mai tragic a fost cel al puiului de marsuin eşuat viu, care a decedat la doar câteva zile de la salvare, în ciuda eforturilor depuse de specialişti pentru a-i salva viaţa. Anul trecut, Oceanic Club a recuperat de pe plajele constănţene cadavrele a 71 de delfini şi a reuşit să salveze viaţa unui delfin eşuat. Numărul delfinilor morţi a fost mai mic decât în 2009 (106 delfini), dar mai mare decât în 2008, când au fost recuperate cadavrele a 45 delfini.