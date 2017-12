Moartea lui Berezovski rămâne un mister

Cu puţin timp înainte să moară, pe conturile omului de afaceri rus, Boris Berezovski, trebuiau să fie transferate peste 200 de milioane de lire sterline. Această informaţie combate, într-o măsură oarecare, versiunea potrivit căreia oligarhul autoexilat în Marea Britanie s-a sinucis din cauza problemelor financiare, informează ”The Sunday Times”. Mai multe emailuri interceptate şi rapoartele poliţieneşti arată că o firmă de investiţii care gestiona trei companii off-shore ale lui Berezovski, între octombrie 2012 şi martie 2013, urma să îşi lichideze activele, cu scopul de a acoperi gaura din bugetul lui Berezovski.

Fostul oligarh i-a scris preşedintelui rus, Vladimir Putin, pentru a-i cere iertare, a afirmat partenera sa într-un interviu publicat ieri, la Moscova, excluzând, în plus, ipoteza unei sinucideri. Boris Berezovski, considerat o fostă eminenţă gri a Kremlinului şi care a fost nevoit să părăsească Rusia după ce Putin a ajuns la putere în 2000, a fost găsit mort la 23 martie, în baia casei sale, prezentând semne ale une aparente spânzurări. Kremlinul a declarat imediat că Berezovski, un opozant dur în timpul exilului, i-a scris lui Putin, implorându-l să îl ierte şi cerându-i să se poată întoarce în ţară. Potrivit Katerinei Sabirova, în vârstă de 23 de ani, pe care fostul miliardar, în vârstă de 67 de ani, a frecventat-o în ultimii ani, Berezovski a denunţat cu putere o lovitură, după ce a pierdut, în august, în justiţia londoneză, un proces intentat fostului său partener de afaceri Roman Abramovici, căruia îi cerea miliarde de euro. ”Spunea că se simte foarte rău şi nu ştie ce să mai facă”, declară Sabirova într-un interviu pentru săptămânalul de opoziţie ”The New Times”. Potrivit acesteia, în acea perioadă a vorbit Berezovski despre revenirea sa în Rusia. ”A spus că singura posibilitate de a reveni în Rusia şi de a se reface era să îi prezinte scuze lui Putin. Vorbea despre acest lucru ca despre ultima şansă. Am văzut manuscrisul, mi l-a citit. Îi cerea iertare şi cerea să poată reveni”, a mai spus ea. Tânăra afirmă că scrisoarea ar fi fost expediată în noiembrie.

Katerina Sabirova, care nu locuia cu Berezovski şi nu se afla la Londra când a murit acesta, exclude, pe de altă parte, posibilitatea ca fostul oligarh să se fi sinucis. La fel ca mulţi alţi apropiaţi ai lui Berezovski, ea descrie, pentru ultimele luni, simptome ce par de depresie. Berezovski suferea de insomnie, nu vroia să se spele dimineaţa, nu mai ieşea din casă şi nu vroia să vadă pe nimeni. Însă ea a dezvăluit că s-au înţeles să se întâlnească în Israel, luni, pe 25 martie, pentru două săptămâni de vacanţă. Ea a vorbit la telefon cu el, cu o zi înainte de moartea acestuia, vineri seara târziu, pe 22 martie, iar vocea lui arăta că se simţea mai bine ca de obicei.