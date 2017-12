Moartea suspectă a unui tânăr ofiţer acoperit

09:43:55 / 25 Septembrie 2014

Asa va muri si Bercea Mondial

In Romania este posibil orice. Au " scapat " de el si i-au inchis definitv gura !...a plecat in mormant cu ceea ce stia pentru ca persoane importante sa poata fura in continuare. Oare vom scapa de acest flagel tipic romanesc, furtul ?....Oare urmeaza Bercea Mondial ?...Bercea sa nu joci fotbal niciodata in penitenciar, sa nu bei apa de la nimeni, dar...atentie la neatentie !!!...spune tot ce sti in fata camerelorr de luat vederi, numai asa poti scapa cu viata !!!