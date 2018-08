„Moaşa pentru moarte” - o ocupaţie dură, dar extrem de necesară

Termenul de moaşă este asociat, în întreaga lume, cu persoanele care oferă ajutor şi suport femeilor în timp ce nasc şi după naştere. Iată însă că există şi o „moaşă pentru moarte”. Lizzie Neville, „moaşa pentru moarte”, din Alton, Hampshire, a fost angajată de Lowri Rylance din Basingstoke, atunci când soţul ei a fost diagnosticat ca având tumoare pe creier, transmite BBC.

În anul 2016, Lowri Rylance a aflat că soţul ei, Richard, are cancer în fază terminală la creier. „Am realizat că nu am apucat să discutăm nimic despre boala sa, despre moarte”, a spus Lowri. Neştiind cum să gestioneze situaţia, a angajat o „moaşă pentru moarte” care să le ofere sprijin amândurora şi să îi pregătească. „Ne ocupăm de persoanele ce suferă de boli care le limitează viaţa, dar şi de apropiaţii lor, adică familia, prietenii, chiar şi animalele care sunt foarte importante pentru oamenii care nu mai au mult de trăit. Îi îmbrăţişăm, vorbim cu ei, ne plimbăm cu ei până la final”, a spus Lizzie.

„Moaşele de moarte” pot ajuta cu orice, de la munca în casă, până la a fi îngrijitoare. „În ziua în care Lizzie a venit, am stat cu ea şi am râs timp de două ore”, a spus Lowri. Anul trecut, starea de sănătate a lui Richard s-a înrăutăţit şi avea dureri foarte mari. Lizzie a fost chemată să-l ajute să-şi învingă teama de moarte. „Amândoi am crezut că acea conversaţie pe care a avut-o cu el l-a ajutat să treacă peste. În acea zi, emoţia predominantă a fost euforia şi eram absolut încântată că s-a dus, asta datorită moaşei”, a spus Lowri. Femeia spune că ea şi fiul ei de 10 ani vor să-şi trăiască viaţa din plin: „Nu este uşor. Este un gol mare în vieţile noastre şi mereu va fi, dar încercăm să trăim ca înainte. Am învăţat că viaţa este foarte fragilă şi că dacă vrei să faci ceva, pur şi simplu trebuie să o faci”, a spus Lizzie.