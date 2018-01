S-au supărat unele feţe bisericeşti pe motiv că anumite instituţii îşi bagă nasul în trecutul lor securist. Diverşi răspopiţi s-au revoltat de-a binelea! În opinia lor, coliva reprezintă obiectiv strategic naţional şi, ca atare, fiind întinsă pe dosarele lor, trebuie tratată cu respectul cuvenit. Au apărut diverşi specialişti care citesc cu măiestrie în coliva Securităţii. Au început să fie ghiciţi foştii şi actualii informatori de bază. Ei sînt bomboanele de pe coliva Securităţii. S-au pus diverse feţe bisericeşti pe afurisit şi tămîiat contra vîntului. Se adună în diverse grupuri şi pupă moaştele Securităţii. E un adevărat ritual în care se reunesc foşti şi actuali oameni de legătură, foşti şi actuali ciripitori cu barbă. Îmi plac feţele smerite ale tuturor celor care comunicau, pioni sau informatori fiind, prin intermediul colivei. Unora le-au rămas urme de colivă pe barbă, pe bot şi chiar pe mîini. Este o iluzie să credem că nu se mai practică rugăciunile pe bază de coduri şi indicative bine definite. Se agită de mama focului feţele bisericeşti care se simt cu lumînarea aprinsă pe creştet. Sînt daţi de gol de ceara care le pică pe nas. Informatorii cu feţe bisericeşti au farmecul lor aparte. Vorbesc pe nas, sînt emblematici, secretoşi şi evlavioşi dincolo de imaginaţia noastră. Sînt voci care susţin că informatorii cu feţe bisericeşti au fost utili societăţii, motiv pentru care sînt prezentaţi ca nişte eroi. Ar trebui să li se acorde ordine şi distincţii tuturor celor care au citit colive în epoca de aur comunistă. Abia acum ne explicăm activitatea febrilă din turlele bisericilor în perioada amintită. Am trăit perioade în care icoanele comunicau foarte bine în şoaptă şi chiar cu glas răstit. În ciuda restricţiilor de tot felul, bisericile erau pline. Enoriaşul şi informatorul răspopit. Enoriaşul şi ofiţerul de securitate pocăit. În fapt, abia acum, după atîta tevatură, putem spune că asistăm la o avalanşă de pocăiţi care încearcă să ne explice raţionamentul care a stat la baza activităţii lor diversioniste. În fapt, niciodată nu s-a ştiut cu precizie ce se află sub poala popii. E bine că s-au deschis dosarele Securităţii, dar cînd vor fi popularizaţi şi cei care au acţionat sub poala popii! Aflu că, în cazul unor călugări de prin mînăstirile patriei, cocoaşa avea o cu totul altă identitate în sensul că nu era chiar o cocoaşă! Subit, în democraţie, am constatat că foarte mulţi slujitori ai mînăstirilor au scăpat de… cocoaşă, căpătînd o alură sportivă! E clar că, în activitatea de filare şi informare, cocoaşa a reprezentat un element important de transmitere a folclorului securist. Acum, ce-i drept, tot mai multe feţe bisericeşti fac eforturi disperate să scape de cocoaşa pe care au dus-o în spate… E mare scandal pe tema dosarelor cu mai multe cocoaşe. Se răţoiesc diverşi şefi de colivă la cei care îşi bagă nasul prin tot felul de arhive. Ştiu dumnealor că există riscul ca unii sfinţi să apară schimonosiţi faţă de poziţia lor din altar. Cei care au scăpat de cocoaşă au intrat repede în blana lupilor moralişti, ca şi cum noi nu am şti că ei pupă în continuare moaştele Securităţii! Sigur, Securitatea s-a reformat în sensul că-i vine coliva singură de la producător. Asistăm la noi şi nesfîrşite procese de afurisenie şi stuchit în ochi cu candela pe umeri. Dacă spui ceva despre feţele simandicoase care mimează smerenia ai toate şansele să te trezeşti cu tămîie fierbinte între ochi!