Mobilitatea europeană - în dezbatere, la Iaşi

Reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ din Italia, Spania, Germania, Portugalia, Scoţia, Suedia se vor afla, în perioada 19 - 20 martie, la Iaşi, în carul proiectului Leonardo da Vinci - „Transfer de inovaţie: European Knowledge Center for Mobility". Inspectorul şcolar pe proiecte educaţionale şi programe europene din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi, prof. Gabriela Cornea, a declarat că proiectul are ca obiectiv crearea unei baze de date pentru mobilitatea europeană, în scopul de a oferi un cadru de sprijin, de încredere pentru proiectele de mobilitate, asigurarea calităţii formării la locul de muncă pentru persoanele în formare profesională iniţială, precum şi pentru persoanele implicate pe piaţa forţei de muncă. Pe parcursul celor două zile, la sediul ISJ Iaşi vor fi abordate teme complexe pentru a analiza raportul de progres după primul an de implementare, instrumente de asigurare a calităţii, analiza platformei online pentru înregistrare, acreditarea şi certificarea plasamentelor, strategii de diseminare, propuneri pentru viitoarele parteneriate strategice.