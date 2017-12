Mobilizare de forţă la Ambulanţă, SMURD în acţiune!

INTERVENŢII Mobilizare de forţă extraordinară, în noaptea de 29 spre 30 ianuarie, la Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, a anunţat, ieri, directorul general al SAJ, dr. Vasile Popescu. „Numai aşa a fost posibil să răspundem în tura de noapte, în 12 ore, la 140 de solicitări”, a declarat dr. Popescu. Nămeţii şi viscolul puternic n-ar fi permis sub nicio formă pătrunderea autosanitarelor la cazuri, astfel că s-a impus apelarea la autorităţi. Şenilata achiziţionată de Consiliul Judeţean Constanţa a funcţionat non-stop. Datorită utilajului, s-a putut ajunge la unele cazuri în localităţi izolate. „Am reuşit să ajungem la un caz în Independenţa, în plin cod de vreme rea. Ne-am deplasat cu şenilata la Topraisar, de unde am primit şi ajutorul primarului. De asemenea, tot cu ajutorul şenilatei am reuşit să ajungem şi la gravidele care ne-au cerut ajutorul, în localităţile Petroşani şi Dobromir. Unei gravide i s-au rupt membranele până să ajungă la punctul medical, dar până la urmă a reuşit să nască la Centrul de permanenţă din Băneasa”, a declarat directorul SAJ.

AMBULANŢĂ Totodată, în noaptea de 29 spre 30 ianuarie, două gravide au fost transportate pentru a naşte la Centrul Multifuncţional din Băneasa. Tot atunci, alte două gravide au fost duse la Centrul de Permanenţă Cogealac, una fiind pe punctul de a naşte, iar o alta a ajuns la medic cu fractură la una dintre mâini. Ambulanţa a mai intervenit la: un copil de un an cu febră, din cartierul constănţean Palazu Mare; o gravidă din localitatea Nisipari, cu sarcina la termen; o persoană cardiacă din Hârşova (echipajul s-a deplasat pe jos până la domiciliul pacientului, din cauza drumului înzăpezit). De asemenea, ambulanţa a mai ajuns în Ovidiu, pentru a prelua o persoană cardiacă pe care a transportat-o la SCJU. Solicitări onorate de Ambulanţă au mai fost în localităţile Năvodari, Corbu şi Cuza Vodă.

AJUTOR AERIAN Imediat ce elicopterele SMURD au primit undă verde pentru a zbura, în condiţiile meteo date, au fost îndeplinite şi alte misiuni, unde SAJ chiar nu a putut ajunge iar pentru unii bolnavi minutele erau numărate. Ieri dimineaţă, o femeie de 57 de ani, din localitatea Fântânele, cu diagnosticul prezumtiv de accident vascular cerebral, şi un copil de doi ani, din Cogealac, cu bronhopneumonie, au fost preluaţi de un elicopter SMURD. Ambii pacienţi au fost duşi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) “Sf. Apostol Andrei” Constanţa. Precizăm că în cazul copilului, în contextul gravităţii situaţiei (saturaţie în oxigen de 80% - foarte mică şi tahicardie - puls accelerat), dar şi datorită tehnologiei din cadrul centrului, medicul de gardă a ţinut în permanenţă legătura cu un pediatru de la SCJU, prin sistemul de telemedicină. Ziua a continuat cu noi intervenţii. Tot ieri, echipele SMURD au ajuns la Ostrov, unde un copil de şapte ani acuza dureri abdominale mari.