Mobilizare generală în cadrul simulării unei alerte la Ground Zero

Un exerciţiu de simulare a unei situaţii de alertă se va desfăşura duminică la New York, pornind de la Ground Zero, locul unde se afla World Trade Center. Din cauza manevrelor, în cursul cărora vor fi mobilizaţi sute de poliţişti şi pompieri şi care vor începe la ora locală 08.00, linia feroviară PATH între New Jersey şi Manhattan va fi întreruptă între orele locale 06.00 şi 11.30. Cîteva străzi din cartierul Tribeca vor fi complet închise traficului automobilelor şi pietonilor, pe perioada alertei. Accesul în restul cartierului va fi interzis maşinilor pentru a permite trecerea camioanelor de pompieri şi vehiculelor poliţiei, ce vor utiliza sirene şi girofaruri ca în cazul alertelor reale.

Luna trecută, survolarea la altitudine mică a cartierului Manhattan de către un avion prezidenţial, care efectua fotografii promoţionale, a provocat panică şi evacuarea a zeci de birouri. Martorii au afirmat că au retrăit momentele de groază din timpul atentatelor din 2001. Cazul a stîrnit furia primarului oraşului, Michael Bloomberg, care a declarat că nu a fost informat, Casa Albă şi-a cerut ulterior scuze, iar cel care a autorizat zborul şi-a dat demisia.