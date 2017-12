Mobilizare generală la FC Farul

După două săptămâni de pauză, FC Farul Constanţa a intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru derby-ul cu Săgeata Năvodari, programat sâmbătă, pe stadionul “Farul”, de la ora 11.00, în etapa a 22-a din Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal. Pentru constănţeni, singura variantă pentru a rămâne în lupta pentru promovare este victoria, orice alt rezultat spulberând speranţele elevilor lui Viorel Tănase de a evolua sezonul viitor în prima ligă.

„Dacă nu reuşim să câştigăm cu Săgeata, înseamnă că nu avem valoare de Liga 1. Şansele noastre la promovare se vor diminua considerabil şi ne vom alege altă strategie. Nu ne costă însă nimic să fim încrezători. La începutul returului am fost o distanţă de şapte puncte faţă de locul secund. Atât este şi acum, dar avem şanse şi cred până la sfârşit că ne putem îndeplini obiectivul. Săgeata este o echipă care şi-a făcut pregătirea prin jocuri oficiale, a avut probleme financiare şi abia a scăpat de la desfiinţare, însă nu ne culcăm pe o ureche, pentru că este foarte important să luăm cele trei puncte. Am văzut majoritatea jocurilor disputate la Năvodari în retur şi întâlnim o formaţie periculoasă, care poate să piardă cu 5-0 pe teren propriu, cu FC Botoşani, apoi să învingă în deplasarea pe CF Brăila, cu 3-1. Lipseşte Vezan, un jucător bun, dar Săgeata îi are în atac pe Chiţu şi Zaharia, iar linia de fund este alcătuită din jucători experimentaţi. Sper să fructificăm punctele slabe ale adversarului”, a spus antrenorul Viorel Tănase, care şi-a propus să scoată punctaj maxim în următoarele trei partide pentru a menţine Farul în lupta pentru promovare: „Cu tot cu victoria la masa verde de la Brăneşti, m-am gândit să luăm 12 puncte din patru meciuri. Astfel, suntem obligaţi să câştigăm întâlnirile cu Săgeata, Dunărea Galaţi şi CF Brăila”. Antrenorul constănţenilor se confruntă cu probleme de lot, Sipovici şi Dobre fiind accidentaţi, în timp ce Buzea şi Pană sunt incerţi. În schimb, Sorin Paraschiv este apt şi ar putea intra încă din primul minut. „Este un meci capital pentru noi. Dacă vom câştiga, vom aborda următoarele partide cu mult mai multă încredere. Dacă nu, este greu să mai discutăm despre promovare. Dacă echipa îşi va face treaba şi va respecta sarcinile de joc, nu avem cum să nu luăm cele trei puncte”, a adăugat mijlocaşul Robert Neagoe.