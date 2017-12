Mobilizare generală pentru debutul anului şcolar

Aproape zece mii de poliţişti vor asigura luni ordinea şi liniştea publică în zona unităţilor de învăţământ, cu prilejul începerii noului an şcolar. Din cei peste 10.000 de poliţişti mobilizaţi la nivel naţional, 8.277 sunt de la Ordine Publică şi 1.743 de la Rutieră, potrivit unui comunciat de presă al Poliţiei Române. Oamenii legii vor fi prezenţi în zonele din apropierea şcolilor şi vor lua măsuri în cazul în care există persoane care, prin comportamentul lor, afectează siguranţa publică. De asemenea, poliţiştii de la Rutieră vor fluidiza traficul rutier şi vor preveni producerea accidentelor rutiere şi a ambuteiajelor. Şeful Poliţiei Române, chestorul Petre Tobă, a cerut inspectoratelor judeţene de poliţie şi Poliţiei Capitalei să ia măsuri pentru ca noul an şcolar să se desfăşoare în siguranţă şi să acorde atenţie sporită pentru protecţia elevilor din clasa pregătitoare. În acest sens, Tobă a dispus ca patrulele de poliţie să fie prezente în zona şcolilor, atât în timpul orelor de curs, cât şi la finalul programului. În plus, poliţiştii vor face controale la unităţile economice din apropierea şcolilor, pentru a verifica produsele vândute de acestea copiilor. În cursul anului şcolar trecut a scăzut numărul infracţiunilor sesizate cu 1,56% şi cel al elevilor autori de infracţiuni cu 16%. De asemenea, a scăzut cu 26,8% numărul infracţiunilor sesizate în zona adiacentă unităţilor şcolare. La nivelul judeţului Constanţa, pentru ziua de luni vor fi mobilizaţi în jur de 500 de lucrători de poliţie de la Ordine Publică şi Rutieră.