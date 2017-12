Mobilizare generală pentru omagierea lui Kim Jong-il

Phenianul a mobilizat masele, ieri, pentru a aduce un omagiu fostului lider Kim Jong-il, decedat la 17 decembrie 2011, cu un an înaintea primului succes înregistrat în programul spaţial din care a făcut o prioritate şi care a adus ţării importante sancţiuni internaţionale, după 2006. Adunate în faţa Mausoleului Kumsusan din capitală, unde sunt depuse corpurile îmbălsămate ale lui Kim Jong-il şi Kim Il-sung, fondatorul în 1948 al Republicii Populare Democratice Coreea (RPDC), sute de mii de persoane au participat la un moment de reculegere. Pe un frig muşcător, civili şi militari au ascultat un discurs despre figura eroică a lui Kim Jong-il, sub privirea fiului său mai mic, Kim Jong-un, noul lor conducător. Sub un steag coborât în bernă, două portrete ale lui Kim Il-sung şi Kim Jong-il ocupau faţada mausoleului. ”Poporul nostru şi armata plâng, în această lună, surâsul radios al dragului nostru părinte”, a comentat o prezentatoare la televiziunea de stat, care transmitea în direct ceremonia.

Kim Jong-il a condus Coreea de Nord începând din 1994 şi până când a murit în urma unei crize cardiace, la vârsta de 69 de ani. Moartea sa a fost păstrată secretă, două zile. Acest bărbat tern, cu păr rar şi purtând ochelari a condus cu o mână de fier ţara, la fel ca tatăl său, Kim Il-sung. Vizitând asiduu zone rurale, uzine şi cazărmi pentru a-şi oferi sfatul, potrivit terminologiei utilizate de propagandă, Kim Jong-il vorbea puţin, susţinând o singură alocuţiune, în cursul unui eveniment de mase. Kim Jong-un a vizitat, ieri, Mausoleul Kumsusan, împreună cu soţia sa, Ri Sol-ju, flancat de demnitari din cadrul Guvernului, partidului unic şi armatei. Kim Jong-un, un tânăr în vârstă de aproximativ 30 de ani, s-a înclinat în faţa statuilor impunătoare ale tatălui şi bunicului său. Un grup de oameni de ştiinţă care a lucrat la dezvoltarea rachetei nord-coreene cu rază lungă de acţiune lansată săptămâna trecută cu succes, au fost între primii care au prezentat omagii. ”Cercetătorii sunt cei care au contribuit în mare măsură la o lansare reuşită a satelitului nostru Kwangmyongsong-3, participând astfel la expunerea în faţa întregii lumi a cunoştinţelor tehnologice ale naţiunii”, i-a prezentat un comentator al televiziunii.

Kim Jong-il a fost iniţiatorul politicii songun (prioritate armatei), favorizând în mod sistematic militarii, în numele salvării patriei, în contextul unui colaps economic înregistrat după destrămarea fostei Uniuni Sovietice. Kim Jong-il a încurajat atât dezvoltarea armei atomice, marcată de două teste nucleare, în octombrie 2006 şi mai 2009, cât şi cercetarea în domeniul rachetelor cu rază lungă de acţiune, considerate de SUA şi aliaţii lor, rachete balistice intercontinentale. El a murit fără să poată asista la primul tir efectuat cu succes al unui lansator, pe 12 decembrie, al unei rachete cu rază lungă de acţiune de tip Unha-3, care a amplasat pe orbită un satelit meteorologic. Acest tir, condamnat de Consiliul de Securitate al ONU, a fost programat să coincidă cu marcarea unui an de la moartea sa.