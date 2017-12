RAJDP. Angajaţii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa au început de ieri dimineaţă să patruleze pe drumurile judeţene. Dacă în primele două zile ale anului 2011 a predominat vremea frumoasă, de ieri dimineaţă lucrurile s-au schimbat, cel puţin din punct de vedere meteorologic, fiind anunţate ninsori abundente, viscol şi condiţii de producere a poleiului. Pentru a oferi condiţii cât mai bune de trafic, angajaţii RAJDP au scos cele 40 de utilaje pe drumurile judeţene unde au acţionat toată ziua de ieri, şi chiar şi pe parcursul nopţii. \"Am primit o avertizare meteo referitoare la ninsori abundente şi viscol. În primă fază am acţionat cu material antiderapant pe toate drumurile judeţene pentru a preveni producerea poleiului. O atenţie sporită a fost acordată zonelor de pantă şi în curbe, unde a fost împrăştiată o cantitate mai mare de material antiderapant, pentru a se evita producerea unor evenimente rutiere. Consider că, de această dată, vremea capricioasă nu ne-a prins nepregătiţi, ca dovadă că toate drumurile judeţene sunt practicabile. Din prognoza pe care am primit-o, am înţeles că pe perioada nopţii vântul va creşte în intensitate, existând posibilitatea apariţiei unor probleme de trafic. În aceste condiţii, facem apel la locuitorii judeţului să evite pe cât se poate deplasările cu maşinile personale, iar cei care sunt nevoiţi să facă aceste deplasări să se asigure că maşinile sunt echipate corespunzător condiţiilor de iarnă\", a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. El s-a deplasat ieri pe mai multe rute judeţene pentru a verifica starea drumurilor. \"Utilajele noastre sunt în plină activitate. Sperăm să reuşim să creăm condiţii cât mai bune de drum pentru şoferi, pe toate drumurile judeţene. Având în vedere că ninsoarea va continua şi există premisele formării poleiului, rugăm toţi participanţii care întâmpină probleme în trafic să ceară ajutor la dispeceratele RAJDP la următoarele numere de telefon: Băneasa - 0241.850.344, Hârşova - 0241.870.207, Topraisar - 0241.785.060, Tariverde - 0241.769.003 şi Cuza Vodă - 0241.810.590\", a spus Gâmbuţeanu.

CONSTANŢA. În oraşul Constanţa, lucrurile au stat mult mai bine decât pe drumurile judeţene, având în vedere că vântul nu a fost aşa de puternic, dar mai ales că utilajele municipalităţii au început împrăştierea materialului antiderapant încă de la primele ore ale dimineţii. \"La nivelul municipiului Constanţa nu au fost semnalate probleme. Totuşi, comandamentul de iarnă de la nivelul Primăriei Constanţa s-a întrunit şi a decis împrăştierea materialului antiderapant. O eventuală intervenţie a maşinilor cu lamă va avea loc în oraş numai dacă vor fi cantităţi mari de zăpadă, însă, din informaţiile pe care le avem, nu vom avea asemenea probleme. Îi sfătuim pe constănţeni să circule cu atenţie\", a declarat directorul Corpului de Control din cadrul Primăriei Constanţa, Ionuţ Pripişi. Pentru orice fel de probleme cauzate de timpul nefavorabil, constănţenii pot suna la Dispeceratul Primăriei Municipiului Constanţa, la numărul de telefon 0241.550.055 sau la 0241.488.108, ambele funcţionând în regim non-stop.