Mobilizare în masă pentru curăţenie

Peste opt mii de constănţeni au ieşit, sâmbătă, din casă pentru a strânge gunoaiele aruncate de alţi semeni în natură. Zonele verzi din tot judeţul au fost ecologizate de oameni pentru care o zi de sâmbătă a însemnat mai mult decât o zi de odihnă, participând la cel mai amplu proiect de implicare socială, Ziua curăţeniei naţionale din campania “Let’s Do It, Romania!”. Elevi de şcoală generală şi liceu, profesori, angajaţi ai companiilor private şi ai instituţiilor publice locale, voluntari ai ONG-urilor constănţene, oameni dornici să trăiască într-un mediu mai curat, chiar şi 30 de deţinuţi de la Penitenciarul Poarta Albă au luptat împotriva mizeriei. “În Constanţa s-au strâns peste 40.000 de saci de deşeuri, de 120 litri, iar la nivel naţional se estimează că au fost strânşi peste 500.000 de saci”, a declarat coordonatorul pe judeţul Constanţa al “Let’s Do It, Romania!”, Cosmin Bârzan. Anul trecut au ieşit pe teren peste 2.000 de constănţeni, care au strâns aproximativ 8.000 de saci cu deşeuri, din care 7.500 au fost reciclaţi, iar la nivel naţional au participat peste 200.000 de oameni, fiind strânşi aproximativ 550.000 de saci de deşeuri.

COPII CU SIMŢ CIVIC Cei mici le-au dat o lecţie celor mari, ieşind însoţiţi de profesori să facă curat în urma persoanelor lipsite de bun simţ. Au învăţat la şcoală că mediul înconjurător trebuie respectat şi tratat cu grijă, că numai în felul acesta oamenii vor putea trăi în armonie cu natura. Sute de copii de la instituţiile de învăţământ din tot judeţul, echipaţi corespunzător, cu mănuşi şi saci menajeri, au strâns gunoaiele lăsate în urmă de adulţi. “Am găsit sticle de plastic, reviste, resturi de mâncare şi haine murdare. Am strâns patru saci şi mă bucur că am reuşit să ajut natura”, a spun un băiat, elev în clasa a V-a, la şcoala Anghel Saligny. Cadrele didactice au fost cele care au luat iniţiativă şi i-au adus pe elevi să participe la o lecţie de simţ civic în aer liber. “Împreună cu o colegă de la şcoală şi cu 18 copii am colectat selectiv aproximativ 40 de saci de deşeuri de pe plaja Modern. Cei mici au fost bucuroşi că au avut ocazia să participe la ecologizarea mediului înconjurător”, a spus profesoara de franceză de la şcoala Anghel Saligny din Constanţa, Cristina Chilianu. Alături de copii, pe plajele constănţene au fost mobilizaţi angajaţi ai Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral (ABADL), voluntari din cadrul Grupului de Dezvoltare Durabilă, de la Liceul Traian, Colegiul Comercial Carol I. “Aproximativ 300 de voluntari au adunat deşeurile de la plaja Modern până la plaja Trei Papuci. În urma acţiunii au fost strânşi 550 de saci de deşeuri, cea mai mare parte fiind colectare selectivă. Gunoiul adunat a fost dus cu sprijinul ABADL la groapa ecologică”, a declarat purtătorul de cuvânt al ABADL, Cătălin Anton. “Let’s Do It, Romania!” a debutat la noi în ţară anul trecut, fiind parte din comunitatea “Let’s Do It, World!”, înfiinţată în Estonia, în 2008, din care fac parte opt ţări. Acţiunea de curăţenie de o zi s-a desfăşurat şi în Portul Constanţa. Aproximativ 150 de voluntari din cadrul Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa au participat la acţiunea de curăţenie desfăşurată pe platformele portuare, pe drumurile din port, în parcuri, în zonele de acces. La aceeaşi acţiune au participat şi 30 de persoane private de libertate din Penitenciarul Poarta Albă, care au reuşit să igienizeze toate suprafeţele aflate în perimetrul fiecărei locaţii, pe durata a şase ore, însumând o cantitate de aproximativ zece tone de deşeuri colectate (peturi, hârtii, mase plastice şi vegetaţie uscată). La rândul lor, reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa au strâns 25 de saci de deşeuri cu capacitatea de 200 kg, din care 18 saci s-au umplut cu sticle de plastic, şapte cu hârtii, cartoane, cauciucuri şi alte deşeuri.