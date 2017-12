Moby, pregătit să revină

Şi-a învins demonii trecutului şi acum, compozitorul, textierul şi DJ-ul american Moby este gata să revină din nou pe scenă. Acesta a pregătit chiar şi o piesă sugestivă, intitulată ”The Day”, în care vorbeşte despre lupta lui cu dependenţa de droguri şi alcool. ”Sunt curat şi abstinent acum, dar am petrecut cea mai mare parte din viaţa mea de adult nefiind aşa. Ceea ce mă fascinează pe mine la dependenţă şi comportamentul obsesiv este că oamenii vor alege o stare de conştiinţă alterată, care intoxică şi distruge cele mai importante aspecte ale vieţii lor normale, pentru că pentru o scurtă vreme se simt bine. Este un răspuns la condiţia umană, care, atunci când funcţionează, este incredibil de eficace. Cred că este foarte neobişnuit când oamenii interzic să se vorbească despre dependenţă şi cineva spune: “Alcoolicul ală murdar” sau “Dependentul ăla de droguri”, când tot ce încearcă să facă este să treacă de următoarele 48 de ore fără să se simtă cumplit”, a declarat acesta. În videoclipul piesei ”The Day”, actriţa americană Heather Graham are o apariţie angelică. Moby, pe numele său real Richard Melville Hall, a anunţat detaliile despre noul lui single, dar şi despre un concert special pe care îl va susţine la The Roundhouse, în Camden, Londra, pe data de 2 iunie.