Mocănescu: România are un sistem economic vulnerabil

Deputatul independent de Constanţa Dan Mocănescu a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că evoluţia monedei şi situaţia financiară a României din ultima perioadă demonstrează vulnerabilitatea întregului sistem economic. “Este posibil ca reducerea bruscă a dobînzilor în bănci să îi fi deranjat pe unii. Noi trebuie să înţelegem că este suficient ca cineva să speculeze 100 sau 200 de miliarde şi România va fi îngenuncheată“, a declarat Mocănescu. El a mai atras atenţia asupra faptului că, odată cu sărbătorile de iarnă, în ţară intră un volum foarte mare de valută, mai exact 25% din valuta care intră pe perioada unui an întreg, adică aprox. 1,2 miliarde, bani care se vor cheltui la alte preţuri pe mărfuri de import în proporţie de 80%. Deputatul a subliniat faptul că există cîteva motive din cauza cărora s-a ajuns în această situaţie. El a afirmat că o primă cauză este aceea de retragere a investitorilor direcţi, cea de-a doua este cea de scădere a dobînzilor şi incapacitatea băncii naţionale de gestiona problemele, avînd în vedere că BNR raportează anual pierderi operaţionale în valoare de două miliarde de euro, iar cea de-a treia cauză se referă la speculaţiile majore. “Ne lăudăm că avem 25 de miliarde de euro în depozite, plus aurul. Alţii se folosesc de banii ăştia. BNR a reuşit să piardă prin aceste operaţii două miliarde de euro. Isărescu pune pe seama creşterii raportului dintre euro şi dolar această pierdere“, a declarat Mocănescu. El a mai spus că primele semne se vor vedea cel mai clar la plata facturilor pentru telefonie sau electricitate. În opinia sa, singura posibilitate de a reabilita această situaţie ţine de o politică structurală fiscală, de cheltuieli publice referitoare la industrie şi economie. El spune că nimeni nu a făcut nimic în acest domeniu şi că ar trebui susţinute şi încurajate investiţiile în domeniul mijloacelor de transport, energie, industrie militară şi IT.