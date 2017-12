Mocanu şi Moldovan se întorc în PSD

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Victor Mocanu şi deputatul independent Carmen Moldovan şi-au anunţat, ieri, revenirea în rândurile PSD, după revocarea din funcţia de lider al organizaţiei judeţene a senatorului Vasile Ion. Mocanu s-a arătat mulţumit de revocarea lui Vasile. În urmă cu două săptămâni, Mocanu îşi anunţase sprijinul pentru Grupul independenţilor din Parlament şi pentru noul partid, UNPR, fiul său, deputatul Adrian Mocanu, preluând preşedinţia organizaţiei judeţene a UNPR. Carmen Moldovan a arătat că motivul plecării sale din partid în urmă cu o lună “a fost legat de Ion Vasile şi nu am avut nicidecum o altă problemă în PSD. Întrucât acesta nu mai face parte din PSD, am decis să mă întorc acasă, urmând ca mâine să fac o conferinţă de presă la nivel local”. (A.M.)