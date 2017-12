Moccangiul şi ariciul

Mai nou, moccangiul are pretenţia să-i scrii numele cu doi de “c”. Iniţial, am crezut că este o reacţie de fiţe, cum se întâmplă cu multe alte specimene din jurul nostru. Foarte preocupat de noua sa imagine, moccangiul ne-a ţinut câteva prelegeri despre importanţa celor doi “c” din viaţa sa. În acest sens, ne-a făcut mai multe demonstraţii pe viu de gargară cu diverse lichide urât mirositoare, inclusiv gaz. Individul susţine că este cel mai tare în materie de mocangeală şi, ca atare, e musai ca numele său să fie scos în evidenţă prin toate mijloacele reale de propagandă. Inclusiv, zice el, prin ecoul generat de dublarea literei “c” în orice context. În fapt, dumnealui apelează la tot felul de şmecherii, fiind interesat să atragă atenţia opiniei publice de la problemele reale care îl privesc. Indiferent cât ar vopsi el gardul, principala sa meteahnă rămâne mocangeala. De când a trecut la identificarea proprie cu doi de “c”, mocangeşte, dacă mă pot exprima astfel, la sânge. Înainte de toată fiţăraia asta, cu sau fără litere de tipar, avea o oarecare limită în acest domeniu. Măcar de formă, ca să încurajeze opinia publică în privinţa sa, mai băga şi el mâna în buzunar. Ferească sfântul, nu plătea, dar, într-o oarecare privinţă, dădea un imbold celor care, de ani de zile, aşteptau un astfel de gest din partea lui. De când a trecut la mocangeala cu doi de “c”, pot spune, chiar în forţă, şansele de a se mai face bine s-au risipit total. Într-un fel, cei doi “c” înseamnă că dumnealui plusează. Sub acest imbold, moccangiul nu iartă nimic! Exerciţiile sale de mocangeală se bazează pe o calicie fără precedent. Unii se aşteptau ca, fiind criză, dumnealui să o lase oarecum mai moale. Aiurea. Moccangiul este din ce în ce mai feroce. Te pândeşte şi, dacă nu eşti atent, mai ales atunci când caşti, îţi ia şi dumicatul din gură! Dacă observaţi, el se bazează foarte mult pe naivitatea unora, dar şi pe educaţia precară a celor care, aflându-se în centrul oraşului, cască fără să pună mâna la gură. În general, şi-a păstrat vechile tertipuri. De pildă, atunci când, fiind în vizită la cineva, goleşte masa de mâncare, se scuză armonios, în ton cu înclinaţia poporului spre telenovele, că adună de-ale gurii pentru copilaşul său! Care copilaş, fie nu există, fie a părăsit ţara de 10 ani! Moccangiul a rămas fidel ariciului, pe care, după cum o naţiune întreagă ştie, îl poartă tot timpul în buzunarul de la haină. Legătura dintre mocangiu şi arici dăinuie de multă vreme. Fapt demn de remarcat, în ciuda strâmbelor băgate de diverşi indivizi, nimeni nu a reuşit să-i despartă. Moccangiul şi ariciul fac un cuplu nemuritor. Rar mi-a fost dat să văd o alianţă atât de solidă şi de eficientă în materie de mocangeală. Sigur, există şi aici o explicaţie. Cât timp ariciul nu-şi cere partea, cu siguranţă, nimeni nu va perturba această prietenie de nezdruncinat. Să vedem cum o să reacţioneze moccangiul când ariciul o să ceară să fie şi el trecut cu doi de “c”!