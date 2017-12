Rafalele de vânt puternic au împins Marea Neagră spre ţărm, inundând porţiuni semnificative de plajă. Peste cinci metri din lăţimea plajei au fost măturaţi de ape, în zona plajelor din Mamaia şi Modern. Specialiştii explică că este un fenomen normal, în perioada toamnei târzii, însă amploarea furtunii cât şi apariţia ei la mijlocul lunii octombrie semnifică o anomalie climatică. “Am avut o vară lungă, de excepţie. În mod tradiţional, la sfârşitul lunii august şi începutul lui septembrie, se desfăşoară furtunile şi ploile puternice. În 2011, această perioadă s-a decalat. Vântul de est a ridicat nivelul mării, împingând apa spre uscat”, a explicat directorul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, Simion Nicolaev. Cele mai vulnerabile zone expuse eroziunii sunt cele cu pante întinse. Specialiştii spun că în ultimii 45 de ani, aproximativ 2.000 de hectare de plajă au fost înghiţiţi de mare.

TURIŞTI PENTRU WINDSURF Furtuna din ultimele zile a fost binevenită pentru împătimiţii sporturilor extreme. Mai mulţi turişti au venit din Bucureşti la mare, pentru a profita de valurile înalte de câţiva metri. Tinerii, practicanţi ai windsurf-ului, s-au echipat cu costume speciale. Un echipament complet pentru iarnă costă chiar şi 2.000 de euro. Turiştii s-au distrat pe cinste în valurile reci, sperând ca fenomenul să se repete, astfel vor putea să mai “zboare” pe valuri, din nou. În altă ordine de idei, furtuna a scos din mare, pe ţărm, rapane. La pescărie, un kilogram de rapane costă 50 de lei. După domolirea vântului, cunoscătorii au ieşit la cules de melci de mare, cu sacii. “Am venit să adun scoică albă, pe care o folosesc ca momeală la pescuit. Când am ajuns pe plajă şi am văzut rapane, nu am stat pe gânduri, am trecut la cules” a spus un culegător de melci de mare, de la plaja din Mamaia.