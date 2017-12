Modă la superlativ la „FashionTV Party”,

Iubitorii modei şi ai petrecerilor de excepţie au avut ocazia, vineri seară, în clubul „Two”, să se distreze, dar şi să admire cele mai noi colecţii ale unor designeri renumiţi precum Cătălin Botezatu, Mihai Albu şi Laura Olteanu. Colecţiile au fost prezentate în cadrul „FashionTV Party”, eveniment în premieră la Constanţa. Show-ul de modă a început după miezul nopţii, publicul extrem de numeros fiind deosebit de încîntat de prima colecţie a serii, semnată Laura Olteanu şi Mihai Albu. Rochii de ocazie, dar şi pantofi remarcabili, au putut fi admiraţi de publicul constănţean, care a primit cu aplauze ţinutele renumiţilor designeri. „Am prezentat o colecţie de rochii de seară, în tendinţele anului viitor, eu de obicei nu fac decît rochii de seară şi rochii de mirese. Anul viitor se va purta foarte mult dantela, dar şi materialele lucrate, cu cristale Swarowski, chiar şi paiete”, a declarat Laura Olteanu. La rîndul său, Mihai Albu a adăugat: „Colecţia pe care am prezentat-o în această seară (vineri seară - n.r.) a fost una nonconformistă, este o colecţie în care am vrut să exprimăm o extremă, căci nu neaparat tot ce se poartă pe podium trebuie să fie o modă de stradă sau de seară. Este bine ca, pe podium, să arăţi pînă unde poţi merge, unele accesorii sînt de scenă sau se pot purta în showbiz, nu se pot aduce într-o ţinută de zi sau într-o ţinută de nuntă. Creaţiile mele se adresează tuturor vîrstelor, am cliente de 16 ani, dar şi de 60, pentru că nu toate poartă tocurile cele mai înalte, iar moda este permisivă, fiecare femeie se poate regăsi în modă, tocurile pot fi mai subţiri sau mai groase”. Surpriza serii a fost o colecţie de rochii de seară realizate de o creatoare din Constanţa, Cristina Trandafir, care a prezentat publicului o colecţie de rochii de seară, extrem de colorate. „Am prezentat o colecţie de rochii de seară, foarte elegante, care merg purtate şi într-un club, dar şi la o ocazie specială, de exemplu revelionul. Încerc ca rochiile mele să fie sexy, pentru femeile puternice care vor să îşi arate talia, decolteul. Creaţiile mele sînt elegante, dar totuşi foarte sexy, pentru o femeie încrezătoare, care vrea să cucerească”, a declarat creatoarea de la malul mării. Finalul show-ul de modă i-a aparţinut designerului, Cătălin Botezatu, care, din păcate, nu a putut fi prezent la Constanţa. Colecţia semnată Cătălin Botezatu a fost una haute-couture şi a lăsat fără cuvinte doamnele prezente în club, prin eleganţa rochiilor extrem de sofisticate. Petrecerea „FashionTV”, un cocktail de muzică, distracţie şi modă, care a avut loc vineri seară în clubul „Two”, va fi transmisă de echipa „Fashion TV” în 200 de ţări.